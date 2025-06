Promozione fa rima con tradizione e sostenibilità

Il Comune ha realizzato confezioni d’acqua e tagliandi legati al Giugno Pisano, dalla Luminara al Palio di San Ranieri, al Gioco del Ponte.

PISA — Spiccano immagini e grafiche ispirate alle tradizioni del Giugno Pisano. Sulle confezioni d’acqua a marchio “Acqualy”, in collaborazione con Prince e sui biglietti dei parcometri, in sinergia con Pisamo. E' la campagna di produzione e distribuzione del Comune di Pisa che promuove le origini storiche cittadine. Dalla Luminara (16 Giugno) al Palio di San Ranieri (17 Giugno) al Gioco del Ponte, che si svolge l’ultimo sabato del mese, nel caso di quest’anno il 28 Giugno.

"Fondamentali nel settore delle tradizioni storiche sono tre aspetti, diversi, ma complementari: il rafforzamento del legame tra eventi di rievocazione e radici identitarie e connessioni culturali cittadine, la divulgazione tra le giovani generazioni, specialmente tramite le collaborazioni con le scuole e – ha affermato Filippo Bedini, assessore alle tradizioni della storia e dell'identità di Pisa - la promozione delle tradizioni storiche della città. Si tratta di affrontare quest’ultimo aspetto: dopo i piccoli striscioni in Borgo Stretto presenti dal Capodanno Pisano, la campagna specifica del Giugno pisano, cartacea e social, gli allestimenti al Centro commerciale di Pisanova e i video all’aeroporto Galilei, oggi presentiamo due iniziative semplici, ma sulle quali puntiamo molto, convinti che possano avere un grande impatto sulla promozione dei nostri eventi principali, la Luminara, il Palio di san Ranieri e il Gioco del Ponte. La prima è il rilancio dei brick di acqua con le grafiche dei tre grandi momenti del Giugno Pisano, una tipologia per ciascuno, che saranno anche commercializzati nei locali della città. Contenitori coloratissimi, in tetrapack sostenibile, prodotto in Toscana, che presto confido diventeranno pezzi da collezione per gli appassionati. La seconda, ancora più apparentemente banale, ma che può riuscire ad arrivare nelle mani e sotto gli occhi di moltissime persone e incuriosirle: sono i biglietti dei parcometri, sul retro dei quali, grazie alla collaborazione con Pisamo, figurano le grafiche che in questi anni stanno caratterizzando Luminara, Palio e Gioco". .

Attenzione all'identità e alle radici culturali pisani. "Abbiamo già realizzato - ha proseguito l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini - alcune versioni di questi brick da distribuire in diverse attività commerciali del centro per i prossimi eventi, e ora vogliamo aggiungerne una dedicata specificamente al nostro litorale. L’auspicio è che questi materiali possano essere esposti anche all’interno di ristoranti, esercizi pubblici e strutture ricettive, diventando così veri e propri strumenti di promozione dell’offerta turistica pisana. Ricordo inoltre che, grazie al QR code presente sulla confezione, è possibile accedere al portale turistico del Comune, con informazioni dettagliate su eventi, itinerari e luoghi da visitare".

"Quella compiuta dall’amministrazione – ha concluso l’assessore all’ambiente, Giulia Gambini - è una scelta responsabile e a forte impatto ambientale. Abbiamo infatti optato per un tipo di confezione realizzata con materiale riciclabile, capace di trasformarsi, una volta dismessa, in una risorsa. Il rifiuto diviene così materia prima seconda contribuendo alla riduzione dell’inquinamento. Scelte come questa dimostrano l’impegno nel promuovere pratiche sostenibili e attente al futuro del nostro territorio".