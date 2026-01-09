I precedenti di Udinese-Pisa

Sguardi bassi e nessun commento, l'arrivo in procura dei gestori del locale Le Constellation

Una storia lunga un secolo, L'ultima volta i nerazzurri vinsero grazie a un gol di Marco Ferrante nella stagione 1991-92

PISA — Udinese e Pisa si ritrovano di fronte a Udine con una tradizione che affonda le radici nei primi decenni del calcio italiano. I precedenti in terra friulana raccontano sfide spesso equilibrate, con risultati alterni e partite rimaste nella memoria nerazzurra per contesto e significato.

La prima sfida risale alla stagione 1925-26, in Prima Divisione. Il Pisa, allora nel massimo campionato non ancora a girone unico, si impose 2-1 grazie a una doppietta di Merciai, ribaltando il gol iniziale di Agosti. Fu una stagione amara per entrambe: al termine del torneo sia Udinese che Pisa retrocessero.

Negli anni Quaranta il confronto diventa abituale in Serie B. Nel 1939-40 arriva una vittoria di misura del Pisa, 0-1, decisa da De Martinis. L’anno successivo, 1940-41, altro successo nerazzurro per 2-1, ancora con Merciai protagonista. Di segno opposto la stagione 1941-42, quando l’Udinese travolge il Pisa 6-2 in una delle sconfitte più pesanti della storia del confronto: tripletta di D’Odorico e gara senza storia. Seguono poi risultati più bloccati: 1-0 friulano nel 1942-43, quindi due pareggi a reti inviolate nel 1946-47 e nel 1949-50.

Per rivedere Udinese-Pisa in Serie A bisogna attendere oltre trent’anni. Nel 1982-83 finisce 1-1: il Pisa passa con un rigore di Casale, ma l’Udinese pareggia subito con Šurjak. L’anno dopo, 1983-84, successo friulano 2-1: nerazzurri avanti con Criscimanni, poi rimonta bianconera firmata Edinho su rigore e Causio. Nel 1985-86 ancora un pareggio, 1-1, con il Pisa in vantaggio grazie a Armenise e il pari di Carnevale nella ripresa.

L’ultimo precedente a Udine risale alla Serie B 1991-92. Sotto una pioggia battente, il Pisa espugna il “Friuli” 0-1 con un contropiede finalizzato da Marco Ferrante, resistendo poi all’assalto finale dell’Udinese.

TUTTI I PRECEDENTI DI UDINESE-PISA

1925-26 PRIMA DIVISIONE Udinese-Pisa 1-2

1939-40 SERIE B - Udinese-Pisa 0-1

1940-41 SERIE B - Udinese-Pisa 1-2

1941-42 SERIE B - Udinese-Pisa 6-2

1942-43 SERIE B - Udinese-Pisa 1-0

1946-47 SERIE B - Udinese-Pisa 0-0

1949-50 SERIE B - Udinese-Pisa 0-0

1982-83 SERIE A - Udinese-Pisa 1-1

1983-84 SERIE A - Udinese-Pisa 2-1

1985-86 SERIE A - Udinese-Pisa 1-1

1991-92 SERIE B - Udinese-Pisa 0-1