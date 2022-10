I sapori delle Terre di Pisa tornano in piazza

Il Pisa Food&Wine Festival apre i battenti. Oltre 80 produttori, degustazioni, seminari e laboratori per una tre giorni enogastronomica

PISA — Il Pisa Food&Wine Festival apre i battenti. La mostra-mercato enogastronomica torna in piazza Vittorio Emanuele II da venerdì 14 a domenica 16 Ottobre con oltre 80 produttori, degustazioni, seminari e laboratori.

L'apertura al pubblico alle 17 e il taglio del nastro alle 18,30 sanciranno il via alla decima edizione della tre giorni dedicata all'eccellenza agroalimentare delle Terre di Pisa

L’inizio è già ricchissimo di appuntamenti con la Masterclass del cioccolato alla Sala Borsa merci della Camera di Commercio a cura di Angiolini cioccolato, gli itinerari guidati sull'olio agli stand dei produttori a cura di Ascoe e quelli dedicati al vino, ai salumi e ai formaggi agli stand dei produttori a cura di Ais e Fisar, Onas e Onaf.

La decima edizione conferma un format collaudato e una collaborazione con l’ateneo pisano che coniuga gusto e salute con la pillola informativa “Microbi Amici” al desk Università di Pisa- Nutrafood a cura della professoressa Monica Agnolucci e con il successivo Nutriquiz “Gioco a quiz sulla nutrizione” a cura del professor Nicola De Bortoli e della dottoressa Katia Nardi.

Protagonisti assoluti dell’evento saranno gli oltre 80 produttori agroalimentari e vitivinicoli delle Terre di Pisa. "Imprenditori operosi - sottolinea la Camera di Commercio - che hanno attraversato le avversità di un’imprevedibile emergenza sanitaria dai severi effetti economici e che stanno affrontando un altrettanto inedita situazione di difficoltà per l’esplosione dei costi energetici e delle materie prime". Questo fine settimana accoglieranno il pubblico con degustazioni di tipicità e delizie a “Km Zero”, offrendo anche la possibilità di acquistare direttamente i prodotti: formaggi, salumi, pasta, tartufi, miele, cioccolato, dolci e conserve, olio, vino, birra e liquori.

“Sono molti gli operatori del territorio – ha commentato il Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest Valter Tamburini – che hanno un rapporto ormai fidelizzato con la Camera di Commercio avendo partecipato alle tante iniziative di promozione e di internazionalizzazione messe in campo. Alcuni di questi lo sono in particolare con il Pisa Food & Wine fin dall’inizio e per molte edizioni. Per questo motivo – ha concluso Tamburini- ci è sembrato doveroso riservare loro un momento di attenzione con la consegna di un riconoscimento ai produttori che partecipano da più anni alla manifestazione.”

La premiazione è prevista a partire dalle 19 presso il Salottino Terre di Pisa, sulla piazza.

Il Festival ha il patrocinio del Comune di Pisa, dell’Università di Pisa e della Regione Toscana e gode della Partnership con Vetrina Toscana, Ais e Fisar.

Tutte le informazioni sono disponibili su http://www.pisafoodwinefestival.it