Alla poetessa Stefania Ferrajolo il Premio Vitruvio

Di origini casertane ma pisana d'adozione, deceduta anni fa, ha vinto la sezione dedicata alla poesia a tema "La forza della fragilità dell'essere"

LECCE — La poesia vincente, che la famiglia di Stefania Ferrajolo ha deciso di iscrivere al Premio, si intitola 'Nuda roccia' e riflette appunto sulla forza e sulla fragilità dell'essere umano che viene paragonato ad una roccia che, per quanto appaia forte ed imperturbabile, può essere mutilata dell'agire degli eventi naturali: pioggia, vento, ecc.

Il XVI Premio Internazionale Vitruvio si articolava in sei Sezioni: quattro di poesia, una di narrativa ed una dedicata agli studenti di ogni ordine e grado, vero fiore all'occhiello del concorso letterario. La poesia premiata è entrata a far parte dell'Antologia 2021 del Premio.

La cerimonia di premiazione, alla presenza del sindaco di Lecce Carlo Maria Salvemini, si è svolta nei locali dell' Auditorium San Giovanni Battista di Lecce ed è stata condotta dal presidente del Premio, architetto Enrico Romano, ed impreziosita da alcune riflessioni del professor Carlo Alberto Augeri, Presidente di Giuria.

Tra i premiati dell'edizione 2021 anche Enrico 'Chico' Forti che, dal carcere in Florida, ha inviato la poesia "Come gocce di rugiada".

____________________

NUDA ROCCIA di Stefania Ferrajolo

Esposta così in alto

accessibile solo alla neve

millenni ti hanno lavato

le zolle che pur volevano

regalarti qualche fiore,

un insetto, una stagione.

E ora così, nuda appare

la tua forza levigata,

solida e imperturbabile.

Non uno sguardo ammirato

della tua bellezza può toccarti

né la goccia che scava una ferita

che si approfondisce

e forse un giorno ti mutilerà.

Tu offri la materia che ti forma

al sole e al vento e lasci

che la loro opera continui

perché questa è cosa buona.

_____________________

Stefania Ferrajolo, nata a Caserta, figlia di Salvatore, burattinaio storico del teatro partenopeo, ha vissuto per oltre trent’anni in toscana e a Pisa dove è deceduta nel 2016. Laureata in Economia con lode presso la Facoltà Federico II di Napoli, ha svolto la professione di funzionario di banca.