Giovedì 15 Gennaio 2026
Sport Giovedì 15 Gennaio 2026 ore 12:10

Maestrelli, primo Slam per il pisano

Battuto Lajovic in rimonta nelle qualificazioni: Francesco Maestrelli accede al tabellone principale degli Australian Open 2026



PISA — Francesco Maestrelli entra nella storia del tennis italiano. Il 23enne pisano ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso al tabellone principale di uno Slam, centrando la qualificazione agli Australian Open. Una vittoria che vale una carriera, maturata sul cemento di Melbourne al termine di un match combattuto contro Dusan Lajovic, ex numero 23 del mondo, superato in rimonta con il punteggio di 4-6, 6-4, 6-3 in oltre due ore di gioco.

Partita iniziata in salita, ma poi ribaltata con determinazione da Maestrelli, che ha trovato solidità al servizio e continuità negli scambi da fondo campo. Il secondo set ha segnato la svolta, e nel terzo il pisano ha chiuso con autorità, centrando un traguardo che lo porta di diritto nel circuito che conta.

Il suo percorso nelle qualificazioni è stato brillante fin dall’inizio. Nei turni precedenti aveva superato Lorenzo Giustino e Thiago Seyboth Wild senza perdere nemmeno un set, confermando un’eccellente condizione fisica e mentale.

A fare i complimenti al giovane tennista è arrivato anche il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, “L’ingresso di Francesco Maestrelli nel tabellone principale degli Australian Open è un risultato di grande valore sportivo e simbolico, che porta un giovane pisano tra i grandi del tennis mondiale”.

Mazzeo ha aggiunto, “In una fase in cui il tennis italiano è protagonista a livello internazionale con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, questo traguardo rappresenta un segnale importante per tanti giovani e per tutto il nostro territorio. Pisa e la Toscana fanno il tifo per lui”.

