Marina di Pisa, FdI accusa la Regione

"Ritardi pericolosi sulla difesa costiera, servono più fondi e risposte concrete per i cittadini", scrivono i consiglieri "marinesi" in una nota

PISA — Si accende il dibattito sulla gestione delle opere a mare a Marina di Pisa, con i consiglieri di Fratelli d’Italia "Marinesi" che puntano il dito contro la Regione Toscana per i ritardi e la mancanza di interventi strutturali nella difesa costiera.

Secondo quanto dichiarato, la competenza per queste opere è esclusivamente regionale, mentre il Comune di Pisa non può intervenire direttamente in ambiti che non rientrano nelle sue attribuzioni. "A oltre un anno dalle esondazioni non esiste ancora un progetto definito e strutturato. Il presidente Giani ha promesso che arriverà in primavera, ma nella migliore delle ipotesi i lavori potrebbero partire a fine 2025," affermano i consiglieri Maurizio Nerini, Virginia Mancini, Stefano Barsantini e Francesco Niccolai in una nota congiunta.

La critica si concentra anche sui fondi destinati al progetto, giudicati insufficienti per garantire una difesa costiera efficace. "I 5 milioni di euro promessi sono chiaramente inadeguati per sviluppare un intervento adeguato e risolvere il problema in maniera definitiva," proseguono i consiglieri, sottolineando la necessità di risposte urgenti per evitare ulteriori danni alle aree già riqualificate, come le piazze del lungomare.

Nel frattempo, "l’amministrazione comunale continua a lavorare su progetti di manutenzione ordinaria e ripascimento delle spiagge di ghiaia, operazioni svolte per delega regionale e con budget ridotti. Questi interventi non devono essere confusi con la difesa costiera; chi lo fa è in malafede," specificano.

Fratelli d’Italia invita cittadini e commercianti a unirsi in questa rivendicazione e annuncia un incontro pubblico sul tema. "È necessario chiedere con forza il risarcimento dei danni subiti e garantire che non si ripetano situazioni analoghe in futuro," concludono i consiglieri, esortando la politica regionale a un’assunzione di responsabilità immediata.