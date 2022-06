Nasce la nuova Camera di commercio

Siparietto alla Camera: Fico interrompe Draghi per richiamare Sensi. E Di Maio: «Vabbè, dai»

Il 30 Giugno si costituisce la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Via alle selezioni per l'Organismo indipendente di valutazione

MASSA CARRARA — Il 30 Giugno si costituisce la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, che accorpa gli enti camerali di Lucca, Massa-Carrara e Pisa. La cerimonia di insediamento del Consiglio e l'elezione del presidente si terranno al Gran Teatro Giacomo Puccini di Torre del Lago.

Intanto, il commissario ad acta per la sua costituzione ha indetto una procedura di valutazione comparativa per la nomina dell'Organismo indipendente di valutazione (Oiv).

Possono candidarsi gli iscritti nelle fasce 2 e 3 dell'elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione di cui al decreto del 6 Agosto 2020.

Per candidarsi alla selezione c'è tempo fino alle 12 del 30 Giugno. Le domande dovranno essere presentate via Pec all'indirizzo commissario@tno.camcom.legalmail.it, esclusivamente per mezzo di una casella di posta elettronica certificata.