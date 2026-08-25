Parte il Pisa Scotto Festival 2026

Undici giorni di cultura, spettacolo e attualità al Giardino Scotto. Vicesindaco Bedini, “Appuntamento atteso e apprezzato del panorama culturale"

PISA — Undici giorni di incontri, spettacoli, libri e musica. Dal 1° all'11 Settembre torna il Pisa Scotto Festival, arrivato alla sesta edizione. Il programma, presentato dal vicesindaco e assessore alla cultura Filippo Bedini insieme ad Alessandro Carugini, coordinatore del comitato organizzativo, riporterà al Giardino Scotto giornalisti, scrittori, attori e musicisti, alternando appuntamenti pomeridiani e serali.

"Il Pisa Scotto festival si conferma anche quest’anno come un appuntamento attesissimo e molto apprezzato nel panorama dell’offerta culturale del Comune di Pisa. Nel segno dell’indirizzo che caratterizza da sempre, ma in particolar modo negli ultimi anni, la nostra rassegna culturale, ovvero quello di offrire la vetrina e affrontare temi e idee non omologate al 'pensiero unico' dominante con personaggi di rilievo nazionale che si contraddistinguono per la loro libertà", ha detto Bedini.

Una delle novità sarà rappresentata dalle giornate con un doppio appuntamento sullo stesso tema. "Il cartellone della VI edizione ci piace particolarmente perché mette insieme in una formula stimolante tutti gli ingredienti tipici della tradizione del festival. Desidero evidenziare una delle novità di quest’anno: le date 'doppie', ovvero giorni con la presentazione di un libro al pomeriggio e uno spettacolo teatrale sullo stesso argomento dopo cena", ha aggiunto l'assessore.

Il primo esempio arriverà mercoledì 2 Settembre, giornata dedicata a San Francesco d'Assisi. Alle 18 Angelo Piero Cappello presenterà "Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele D’Annunzio", dialogando con la giornalista Chiara Cini. Alle 21 toccherà invece a Marina Mariotti con lo spettacolo "Dante incontra Francesco. Un viaggio tra poesia e santità".

"È il caso del 2 settembre, quando celebreremo l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi con il volume 'Il Santo e il Poeta. Mito e rito di Francesco in Gabriele D’Annunzio' e la performance teatrale 'Dante incontra Francesco. Un viaggio tra poesia e santità'. È il caso anche del 4 settembre, giornata interamente dedicata a Galileo Galilei, declinata prima di cena con la presentazione del libro 'Galileo, oltre le stelle', dal quale è stato tratto l’omonimo spettacolo teatrale in programma alle 21", ha spiegato Bedini.

Proprio venerdì 4 Settembre sarà Corrado D'Elia il protagonista della giornata dedicata a Galileo Galilei. Alle 18 presenterà il libro "Galileo, oltre le stelle" insieme ad Alessandro Rivali, mentre alle 21 porterà sul palco l'omonimo spettacolo teatrale della Compagnia Corrado d'Elia.

Prima, giovedì 3 Settembre, sarà la volta di Fausto Biloslavo e Andro Merkù con "Donne. Storie di guerra, vita e amore". Il racconto prenderà le mosse dall'esperienza del reporter sui fronti internazionali, affiancata dagli interventi performativi di Merkù. "E poi il 3 le storie di guerra al femminile, del tutto inedite e documentate da Fausto Biloslavo, abbinate a intermezzi in cui Andro Merkù interpreta alcune poesie con voci 'altre'", ha ricordato Bedini.

Ad aprire la manifestazione, martedì 1° Settembre alle 18, saranno invece i sapori del territorio con "I Pisani più schietti allo Scotto", degustazione curata dalla Fisar di Pisa. L'appuntamento tornerà lunedì 7 Settembre, questa volta con "Rosso d’estate: Quattro vini per riscoprire il rosso nella stagione estiva".

Martedì 8 Settembre spazio alla musica con il "David Bowie Show" di Andy & The Bowieness, accompagnato da performer della Lindsay Kemp Company, tra i quali la pisana Daniela Maccari e Ivan Ristallo. Un appuntamento che lega il tributo a Bowie alla lunga eredità artistica e teatrale di Lindsay Kemp.

Il finale del festival guarderà invece soprattutto al giornalismo e alle trasformazioni dell'informazione. Mercoledì 9 Settembre alle 18 Pietro Forti e Gino Zavalani si confronteranno in "Il nuovo mondo dei media. Alla ricerca del valore giornalistico sulle nuove piattaforme", con al centro il rapporto tra notizie, digitale e autorevolezza della professione.

"Il 9 un incontro su 'Il nuovo mondo dei media. Alla ricerca del valore giornalistico sulle nuove piattaforme' con Pietro Forti, de La Nuova Europa, e Gino Zavalani, direttore editoriale di Esperia; l’11 chiuderemo in bellezza con un grandissimo giornalista che ha molto da raccontare come Marcello Foa", ha detto Bedini.

Prima della chiusura, giovedì 10 Settembre alle 21, il festival tornerà sulla storia cittadina con "San Ranieri dell’Acqua. Dagli eccessi giovanili alla glorificazione", commedia musicale diretta da Marco di Stefano e dedicata alla figura del patrono pisano.

L'ultimo appuntamento sarà venerdì 11 Settembre alle 18 con Marcello Foa, intervistato da Bedini in "La rivincita del giornalismo. Oltre manipolazioni e fake news". Ex presidente della Rai e per molti anni giornalista de il Giornale, Foa affronterà i temi della manipolazione dell'informazione e delle fake news.

"Anniversari, geopolitica, le più attuali questioni legate a informazione e comunicazione, la musica e il teatro, le degustazioni e, fiore all’occhiello, la presentazione di libri: un programma che propone qualità culturale e prova a dare la possibilità ai Pisani di conoscere e approfondire argomenti al centro dei dibattiti del momento, ma con un taglio che fa della libertà di pensiero la propria stella polare, e che si propone come momento culturale tra i più rilevanti in Toscana", ha concluso Bedini.

Gli appuntamenti saranno gratuiti e senza prenotazione fino a esaurimento dei posti, con tre eccezioni. Le due degustazioni del 1° e del 7 Settembre saranno limitate a 150 partecipanti e richiederanno la prenotazione tramite Eventbrite. Prenotazione necessaria anche per lo spettacolo su San Ranieri del 10 Settembre, con la data di apertura delle iscrizioni che sarà comunicata successivamente.