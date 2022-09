​4 idee regalo perfette per un Wine Lover

Trovare un regalo perfetto per un appassionato di vini non è di certo difficile al giorno d’oggi, ma non è nemmeno una passeggiata.

PISA — Bisogna infatti saper distinguere i prodotti di qualità da quelli che invece non lo sono, conoscere i gusti e le preferenze del festeggiato, sapersi orientare in un mondo – quello del vino – che si rivela spesso molto più complesso di quello che sembra. Nonostante ciò, comunque, di idee regalo perfette per un Wine Lover ce ne sono davvero parecchie: vediamo le più apprezzate ed originali.

#1 Una bottiglia di vino toscano pregiato

Qualsiasi appassionato di vino ama i rossi toscani, dunque regalandogli una buona bottiglia non si rischia quasi mai di sbagliare! La Toscana è infatti una regione rinomata per quanto riguarda il settore vitivinicolo e in modo particolare la produzione di vini rossi, ottenuti soprattutto da vitigni di Sangiovese e Merlot. Per non sbagliare, si possono scegliere i vini toscani pregiati di Endrizzi: una cantina che propone etichette decisamente interessanti, sempre attenta alla qualità e al rispetto dell’ambiente. Questi rossi si possono acquistare anche direttamente online, sul sito ufficiale di Endrizzi, e ricevere comodamente a casa pronti per essere regalati.

#2 Una bottiglia di Trentodoc

Il regalo perfetto per un appassionato di bollicine invece è una bottiglia di Trentodoc: lo spumante metodo classico migliore d’Italia, rinomato e vincitore di numerosi premi anche a livello internazionale. Anche in questo caso, Endrizzi è un punto di riferimento perché questa è una cantina storica del Trentino e tra le sue etichette è possibile trovare anche Trentodoc straordinari, frutto di un territorio unico e di un metodo di produzione che vanta origini antichissime. Una bottiglia consigliata per un regalo davvero speciale? Il Masetto Privé: un vero e proprio capolavoro, che un amante delle bollicine apprezza senza ombra di dubbio!

#3 Degustazione guidata online

La degustazione in cantina è sempre un’ottima idea regalo per un appassionato di vino, ma non tutti hanno la possibilità di percorrere chilometri e chilometri di distanza. Per questo, un’alternativa che vale la pena prendere in considerazione è la degustazione guidata online: anche Endrizzi la propone e si tratta di un’esperienza che in moltissimi apprezzano parecchio, se organizzata al meglio. Endrizzi, ad esempio, invia un box contenente 3 bottiglie a domicilio, dopodiché basta prenotare la degustazione guidata online per assaporare il vino insieme allo staff e scoprirne tutte le sfumature. Anche in questo caso, l’esperienza si può acquistare direttamente online sul sito ufficiale.

#4 Visita in cantina e tra i vigneti

Se la distanza non è eccessiva, si può prendere in considerazione anche la possibilità di regalare una visita in cantina e tra i vigneti con degustazione finale. In questo caso, il Trentino è una delle regioni più caratteristiche per un’esperienza del genere, in quanto sono ancora parecchie le cantine storiche, in cui si respira una tradizione tramandata di generazione in generazione. La stessa Endrizzi ne è un grande esempio, con il suo Masetto che è la sede più antica, circondata da vigne e da una natura incontaminata.