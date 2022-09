A Tirrenia tre giorni di cibo da tutto il mondo

Arriva sul litorale la mostra mercato con enogastronomia e artigianato d'Europa e del mondo. Pesciatini: "Un segnale di ospitalità straordinario"

PISA — Prende il via la più grande mostra mercato d'Europa. A Tirrenia, infatti, per la prima volta, si terrà una tre giorni dedicata al migliore cibo europeo e internazionale e all’artigianato più ricercato.

Street food, birra artigianale e vino nostrano, tè e infusi, bigiotteria, tessuti, incensi, prodotti per la casa, cosmetici questo e molto altro sarà possibile possibile acquistare durante questo primo fine settimana di Settembre.

"La presenza del mercato europeo a Tirrenia è uno straordinario segnale di ospitalità rivolto a tutti coloro che hanno deciso di trascorrere le vacanze sul nostro litorale - ha detto l'assessore Paolo Pesciatini - questa eccellente manifestazione rappresenta il segno del prolungamento della nostra stagione turistico-balneare".

Ci sarà di tutto: dall'abbigliamento all'arredamento, dal buon cibo italiano alle birre tipiche del nord Europa, fino alla pasticceria francese e alla cucina latinoamericana. L'ingresso è libero e l'orario di apertura è dalle 9 del mattino fino a mezzanotte dei giorni venerdì, sabato e domenica.

"Invito tutti a venire a Tirrenia in questo fine settimana per vivere un percorso gastronomico d'eccellenza - ha aggiunto il vicepresidente vicario nazionale Fiva Confcommercio, Attilio Camposano - un viaggio nelle migliori cucine europee e internazionali, dalla francese, alla tedesca, alla spagnola, che si uniscono alle migliori tipicità regionali italiane, dalla Puglia alla Calabria, dalla Sicilia al Piemonte".

"Siamo contenti di essere riusciti a portare un evento così importante e di qualità a Tirrenia, un vero e proprio fiore all'occhiello per il nostro litorale - ha concluso il presidente provinciale Fiva Confcommercio, Franco Palermo - siamo convinti che le persone che verranno in questi giorni non potranno che restare soddisfatti dalla grande varietà e dal gusto di queste eccellenze".