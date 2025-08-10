Affitti, nuovo allarme da Una città in comune

Il meteorite che ha sfondato il tetto di un'abitazione in Georgia è più antico della Terra di 20 milioni di anni

Il gruppo denuncia l’aumento delle locazioni turistiche, “A Pisa 1200 alloggi ai turisti e nessun regolamento comunale”.

PISA — “Questa città non è un albergo, o forse sì?” Con queste parole Una città in comune lancia un nuovo allarme sulla crisi abitativa, legandola all’aumento delle locazioni turistiche. Secondo i dati diffusi dal gruppo, “la quota degli alloggi destinati ai turisti sale a 1200 solo nel nostro comune” e la crescita è costante.

“La giunta Conti non ha fatto nessun passo nella direzione di assumere un impegno per proteggere il diritto alla casa di chi a Pisa ci vive” ha detto l’avvocata Giulia Contini, ricordando che “da oltre un anno giace la nostra richiesta di elaborare un regolamento comunale per governare questo fenomeno che divora le città”. Nei venti mesi passati, aggiunge, “ha aperto un esercizio ogni due giorni: questo vuol dire che ogni due giorni una casa è stata sottratta all’uso abitativo. È un’epidemia che nessuno sta fermando”.

Le critiche si estendono anche al Governo, accusato di aver “falcidiato le risorse per la casa eliminando i fondi per il contributo all’affitto e alla morosità incolpevole”, e alla Regione Toscana, per la gestione della legge sull’edilizia popolare. “Grande colpa che accomuna regione e comune – ha aggiunto Contini – è quella relativa al recupero degli alloggi pubblici sfitti, oltre 4000 in tutta la Toscana e circa 180 solo a Pisa”.

Per il gruppo, l’emergenza richiede “un drastico cambio di prospettiva, che includa anche un intervento incisivo sul mercato privato senza dover trovare una compatibilità con la massimizzazione dei guadagni da parte dei proprietari”. La posizione è netta: “La casa non è un bene per la rendita, è un diritto. Non si tratta di uno slogan, ma di un presupposto fondamentale per porre un tetto alla speculazione e garantire giustizia sociale”