Ambulanza sul litorale, appello di Confcommercio

Confcommercio scrive alla Regione lancia l’allarme per l’estate, “Serve copertura h24, non si può rischiare sulla pelle di residenti e turisti”

PISA — Con l’estate alle porte, torna al centro dell’attenzione il problema del presidio sanitario sul litorale pisano. A lanciare l’allarme è Confcommercio, che chiede con forza l’attivazione di un’ambulanza attrezzata h24 per Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone.

“Non si può parlare di sicurezza ‘a ore’ – ha avvertito il direttore generale dell’associazione di categoria Federico Pieragnoli – serve una copertura completa, subito e per tutta la stagione”.

Il timore è che, come già accaduto in passato, le ambulanze disponibili debbano partire da Pisa o da altre località, con il rischio concreto di ritardi nei soccorsi. “In gioco – ha spiegato – ci sono salute, sicurezza e qualità della vita per chi vive, lavora o trascorre le vacanze sulla costa”.

Sulla stessa linea anche i rappresentanti territoriali di Confcommercio. “È una richiesta di buon senso – ha dichiarato Cristiano Scarpellini da Marina di Pisa – non possiamo aspettare i soccorsi da lontano. Serve un mezzo d’emergenza con medico a bordo”.

“I numeri parlano chiaro – ha aggiunto Virgilio Ruglioni – nei weekend estivi arrivano sul litorale oltre 200mila persone. Servono risposte adeguate”.

Confcommercio ha formalizzato la richiesta a Regione, Comune e Usl Toscana Nord-Ovest. “Chiediamo un impegno congiunto – ha detto Pieragnoli – serve una soluzione rapida e concreta per garantire un’estate sicura a tutti”.