Trovata sana e salva si guadagna un panettone

La polizia si è presentata alla porta dell'anziana signora dopo una segnalazione dei familiari, che non riuscivano a contattarla - VIDEO

PISA — Sorpresa per un'anziana pisana che ha si è trovata alla porta di casa due agenti della Polizia di Stato, in primo luogo per accertare che stesse bene e in secondo luogo per consegnarle un dono di Natale.

Tutto è nato da una richiesta giunta al 113 dai familiari della donna, allarmati perché al telefono non ricevevano alcuna risposta.

Rientrato ogni motivo di preoccupazione, gli agenti hanno fatto gli auguri all'anziana con tanto di dono natalizio, un panettone.