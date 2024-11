Arte, volontariato e ricerca, stanziati 9 milioni

Il CdA della Fondazione Pisa ha dato l'ok al documento con cui si individuano i settori d'intervento per iniziative proprie e avvisi pubblici

PISA — È stato approvato all'unanimità il Documento programmatico previsionale per il 2025-2027 della Fondazione Pisa, con cui il Consiglio di amministrazione dell'ente, presieduto dall'avvocato Stefano Del Corso, ha deciso di stanziare 9 milioni di euro a favore di tre settori d'intervento.

Si tratta di arte, attività e beni culturali; volontariato, filantropia e beneficenza; e ricerca scientifica e tecnologica. Come di consueto tali risorse verranno impiegate, oltre che per sostenere i grandi progetti propri della Fondazione Pisa, attraverso la Fondazione Palazzo Blu, la Fondazione Dopo di Noi Pisa Onlus e la Fondazione Pisana per la Scienza Onlus, per sostenere gli avvisi pubblici periodici diretti a sollecitare la presentazione di progetti da parte di soggetti pubblici e privati senza fini di lucro operanti sul territorio.

Inoltre, proprio in questi giorni, sono stati nominati come nuovi componenti della Deputazione il dottor Alfredo Cariello, il dottor Pascal Biver, l’architetto Mauro Ciampa, il professor Stefano Del Prato, l’avvocato Carlo Porcaro D’Ambrosio e l’avvocato Claudio Pugelli. Allo stesso tempo, il dottor Cosimo Bracci Torsi e il dottor Gastone Gualtierotti Morelli sono stati nominati, rispettivamente, presidente e vicepresidente dell’Assemblea dei soci.