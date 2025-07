Pisa Beach Soccer U20 in finale di coppa

I ragazzi di mister Martin Miglionico si contenderanno il primo titolo della storia dell’Under 20 nerazzurra contro Viareggio

PISA — È finale di Coppa Italia per il Lenergy Pisa BS Under 20, che a San Benedetto del Tronto supera Happy Car Sambenedettese BS per 5-1 e centra un appuntamento storico per il club nerazzurro. A condurre alla finale di Coppa è una rimonta straordinaria sui padroni di casa, che passano in vantaggio sul calcio d’inizio del secondo periodo con De Baptistis. Il pareggio è immediato con la botta di Bindi alla ripresa, poi è Armadori su calcio di rigore a portare in vantaggio Lenergy Pisa. La doppietta di Bacci nel finale di periodo allunga le distanze, poi è l’autogol di Rossetti a tempo scaduto a controfirmare il pass per la finale.

Sarà un evento ricco di fascino ed emozioni quello di sabato 5 luglio alle ore 18:00. I ragazzi di mister Martin Miglionico si contenderanno il primo titolo della storia dell’Under 20 nerazzurra in una finalissima al cardiopalma dal sapore di derby con Farmaè Viareggio BS, reduce dal successo ai tiri di rigore sulla Lazio BS. Appuntamento dunque da non perdere oggi sul canale YouTube della Lega Nazionale Dilettanti.