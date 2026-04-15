Il mondo delle due ruote al Giardino Scotto

Dal 17 al 19 Aprile prima edizione del Pisa bike days, tre giorni dedicati a bici e cicloturismo con ride guidate, expo, test bike e incontri

PISA — Tutto pronto per la prima edizione del Terre di Pisa Bike Days, che dal 17 al 19 Aprile trasformerà il Giardino Scotto di Pisa in un palcoscenico mondo delle bici in tutte le sue dimensioni, da quella sportiva e turistica fino a quella educativa ed economica.

Il programma della tre giorni comprende un'area expo, test bike, incontri di approfondimento e bike experience sul territorio.

La manifestazione è organizzata da Movestro in collaborazione con la Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest stessa, la Comunità di Ambito Turistico Terre di Pisa e il Comune di Pisa e il patrocinio di Regione Toscana, con l'obiettivo di consolidare il brand “Terre di Pisa” come destinazione outdoor.

"I Bike Days - spiega la Camera di Commercio- si inseriscono infatti in una più ampia visione volta a intercettare le nuove tendenze dello slow travel attraverso progetti dedicati non solo al cicloturismo, ma anche ai cammini e al turismo a cavallo. L'evento si configura così non solo come un appuntamento sportivo, ma come un vero acceleratore economico e un test concreto della capacità di accoglienza del sistema turistico locale".

Le esperienze in sella includono quattro grandi ride guidate, ciascuna legata a una diversa community. Si parte il 17 aprile con la Gravel del Lago di Massaciuccoli: 35 km con dislivello minimo, un percorso gravel ideale per gli amanti delle strade bianche e dei paesaggi naturali intorno al lago. Il 18 aprile sarà il momento del protagonista assoluto il Bike Trail di 100 km. Pensato per i più esperti, questo itinerario percorre un tratto strategico del Terre di Pisa Bike Trail che è una rete di oltre 530 km mappata dalla Camera di Commercio per posizionare il territorio tra le grandi destinazioni europee del cicloturismo, capace di offrire servizi e percorsi d’eccellenza 365 giorni l'anno. La ride partirà dal Giardino Scotto per attraversare le Colline della Valdera e concludersi, al tramonto, sulla spiaggia del Litorale pisano.

Sempre il 18 aprile, l’Urban Ride del Mare, adatta a tutti – anche alle famiglie – si sviluppa lungo la ciclovia del Trammino, con una sosta relax vista mare. A chiudere, il 19 aprile, la Road Ride della Montagna: 50 km con dislivello impegnativo, per vivere l’emozione del Monte Serra.

Il programma popone anche un Bike Park, un'area dedicata ai bambini dai 2 ai 12 anni che offrirà un percorso di prova con curve paraboliche e piccoli ostacoli progettato per stimolare l’equilibrio in totale sicurezza. In collaborazione con Ami Bike, maestri certificati accompagneranno i più piccoli nell’apprendimento delle basi della pedalata, rendendo la manifestazione un evento inclusivo e aperto a tutte le generazioni.

Spazio anche a incontri, seminari ed eventi di sensibilizzazione con appuntamenti dedicati all'educazione stradale.

La manifestazione è stata presentata ieri nella sede della Regione Toscana. Tra i presenti il presidente Eugenio Giani, che ha sottolineato come la tre giorni rappresenti "Non solo un evento sportivo, ma un modello virtuoso per il futuro del turismo toscano”.

“Il bike - ha sottolineato l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras-continua ad essere uno degli elementi trainanti dell'offerta turistica su tutto il territorio regionale".

Nel suo intervento, l'assessore ad attività produttive, commercio, turismo e demanio marittimo del comune di Pisa Paolo Pesciatini si è soffermato sulla centralità del cicloturismo, che "Riveste un ruolo particolarmente importante per questa area, poiché promuove un modello di turismo sostenibile e favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici".

"Questa manifestazione - ha aggiunto Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest- rappresenta un tassello concreto della strategia con cui intendiamo rafforzare il posizionamento delle Terre di Pisa come destinazione attrattiva per un turismo sostenibile, esperienziale e di qualità".

L'evento è a ingresso libero, con registrazione richiesta per test bike e ride guidate. Le iscrizioni sono aperte su Eventbrite, a questo link: https://terredipisabikedays.eventbrite.it