Treni, nuovo collegamento diretto Pisa-Minucciano

Il nuovo servizio ferroviario estivo sarà attivo a partire dal 15 Luglio e fino al 6 Settembre. Collegherà costa e montagna

TOSCANA — Collegare costa e montagna favorendo la mobilità via ferro, il turismo e l'accesso ai percorsi escursionistici e ai borghi storici. Con questi obiettivi, dal 15 Luglio, prenderà il via il nuovo collegamento ferroviario estivo Pisa-Minucciano.

Il collegamento, che sarà attivo fino al 6 Settembre sulla tratta Pisa – Versilia – Minucciano, prevede treni Pisa-Minucciano andata e ritorno: la mattina con arrivo Minucciano entro le 9,20. La sera con rientro a Pisa entro le 20,56, offrendo così la possibilità di trascorrere un’intera giornata in montagna.

Il servizio sarà integrato con tre coppie di treni-navetta sulla tratta Aulla – Minucciano, nell'ottica di assicurare continuità nei collegamenti. "Sono inoltre garantite corrispondenze puntuali con i treni della linea Parma – La Spezia - spiega l'assessore regionale ai trasporti Filippo Boni- coprendo tutte le fasce orarie della giornata. Confido che l’organizzazione di questo servizio faciliti gli spostamenti dei residenti e contribuisca a rendere più fruibili le molte attrattive turistiche del territorio”.

Dal 14 Luglio al 6 Settembre la linea ferroviaria Lucca-Aulla sarà sospesa nella tratta Castelnuovo Garfagnana-Minucciano, mentre la tratta Minucciano-Aulla resterà operativa con servizio regolare. "Questa interruzione programmata, inizialmente vista come un problema infrastrutturale -conclude Boni - si è trasformata in un'opportunità per sperimentare un servizio innovativo dedicato al turismo, che garantisce anche la mobilità dei residenti. Un modello che può diventare un vero prodotto turistico integrato, valorizzando mare, montagna, borghi e percorsi naturalistici".

I biglietti per il nuovo servizio sono già acquistabili nei sistemi di vendita di Trenitalia.