Bonanno nel mirino del centrosinistra

Dopo gli applausi a Vannacci, le opposizioni chiedono che l’assessora prenda le distanze o lasci l’incarico. Attacco anche a Conti

PISA — Polemica accesa in Comune dopo la partecipazione dell’assessora Bonanno a un’iniziativa pubblica con l’europarlamentare Vannacci. Secondo quanto riportato dal gruppo consiliare del Progetto civico e progressista – che riunisce PD, Sinistra Unita per Pisa e La Città delle Persone – l’assessora avrebbe applaudito alcune affermazioni definite “inqualificabili” e “razziste”, rivolte ai migranti.

Nel mirino c’è una frase pronunciata da Vannacci, “Chi arriva non è mai un valore aggiunto e distrugge lo stato sociale, intasa la sanità e le scuole”. Una tesi che per le forze di opposizione è “falsa e tossica”, oltre che “alimentata solo per garantire consensi a Salvini e al suo vice”.

“La realtà – hanno spiegato i consiglieri – è che i migranti producono circa il 9% del PIL nazionale, con un saldo positivo fra contributi versati e spesa pubblica. In Toscana migliaia di imprese sono guidate da persone nate all’estero. A Pisa, all’inizio del 2025, i residenti stranieri erano circa 12.800, molti con cittadinanza italiana.”

Il nodo politico è chiaro. “Non è accettabile che un’assessora al sociale, che dovrebbe lavorare per garantire assistenza senza discriminazioni, si allinei a posizioni così discriminatorie”, si legge nella nota. Il gruppo annuncia quindi che nella prossima seduta del Consiglio comunale chiederà formalmente le dimissioni di Bonanno, se non prenderà pubblicamente le distanze.

Ma l’attacco non si ferma qui. “Il sindaco Conti non può tacere. Quelle parole sono del suo stesso vicesegretario di partito. Se non si dissocia, vuol dire che le condivide.” Le opposizioni criticano anche la gestione dell’assessorato da parte di Bonanno, definita “inadeguata” e “fonte di imbarazzo nelle commissioni consiliari”.

Per la coalizione di centrosinistra, la questione è anche di coesione sociale, “Pisa merita di più, senza escludere nessuno.”