Online il nuovo video turistico

Il Comune lancia “Discover the hidden beauty of Tuscany”, girato da Luca Zurrida per raccontare la Valgraziosa in tutte le stagioni

CALCI — Si intitola “Calci, discover the hidden beauty of Tuscany” il nuovo video promozionale realizzato dal Comune per valorizzare il territorio della Valgraziosa. Un lavoro firmato dal videomaker calcesano Luca Zurrida, che ha voluto raccontare il paese attraverso le stagioni, cogliendo scorci, eventi e vita quotidiana.

“Da sempre siamo convinti che il turismo sia un fattore decisivo per l’economia locale”, ha detto il sindaco Massimiliano Ghimenti, “quindi dal nostro primo mandato abbiamo costruito una strategia precisa per far conoscere il nostro territorio oltre la Certosa, mostrando anche la sentieristica del Monte Pisano, la nostra cultura, l’offerta ricettiva e la qualità della vita”.

Il nuovo video si inserisce in un percorso iniziato anni fa, con altri progetti come “Calci, vietato abituarsi alla bellezza” e la collaborazione col duo comico Du’ova. “Con questo nuovo lancio vogliamo dire che Calci è un luogo vivo in ogni stagione, tra eventi, natura e paesaggi”, ha aggiunto Ghimenti. “I dati sul turismo ci danno ragione, e continueremo su questa strada insieme al tessuto economico locale”.

“Ho voluto rendere omaggio al territorio dove sono nato e cresciuto”, ha raccontato Zurrida. “Le riprese sono durate un anno intero, per mostrare la varietà di esperienze che Calci può offrire. Ho cercato di restituire l’essenza del paese: la bellezza del paesaggio e la ricchezza degli eventi che coinvolgono residenti e visitatori”.

“Spero di essere riuscito a emozionare chi guarderà il video”, ha concluso il videomaker. “Ringrazio l’amministrazione per l’opportunità e per l’attenzione dimostrata verso cultura e socialità”. Il video è disponibile online sui canali ufficiali del Comune.