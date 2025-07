Camp Darby, protesta contro il riarmo

Galletti (M5S) alla manifestazione Stop Rearm Europe, “Basta fondi pubblici per alimentare i conflitti. Serve una riconversione civile”

PISA — “Camp Darby è il simbolo di un sistema economico basato sulla guerra. È ora di dire basta”. Così Irene Galletti, presidente del Movimento 5 Stelle Toscana, ha spiegato la presenza del M5S alla manifestazione promossa dalla rete Stop Rearm Europe, che si è svolta davanti alla base militare americana a pochi chilometri da Pisa.

“Siamo qui come Movimento e come cittadini – ha dichiarato – per opporci a un sistema che spende miliardi per il riarmo e abbandona scuola, sanità, transizione ecologica e piccole imprese. È semplicemente folle destinare il 5% del PIL europeo, cioè oltre 500 miliardi di euro ogni anno, a infrastrutture per la guerra. Ancora più grave è farlo mentre in Ucraina e a Gaza si sta compiendo un vero e proprio genocidio”.

Galletti ha poi puntato il dito contro l’attuale governo: “È scandaloso che il governo Meloni sia ormai parte attiva di questa economia di guerra. Solo nel 2024 sono già stati spesi 32 miliardi in armamenti, mentre settori fondamentali del welfare vengono lasciati al collasso”.

Durante la manifestazione, la presidente del M5S ha anche ricordato l’impegno di numerosi attivisti e testimoni internazionali, tra cui Francesca Albanese, che hanno denunciato “l’occupazione e le complicità militari ed economiche dell’Occidente nel massacro del popolo palestinese”.

“Come Movimento – ha concluso – ribadiamo il nostro no alla guerra, alle basi militari, all’uso del territorio per fini bellici. Diciamo sì alla riconversione civile del Parco, alla diplomazia, alla pace fondata sulla giustizia e sull’autodeterminazione dei popoli”