Il cantiere in Borgo Stretto piace al sindaco

Michele Conti, così come l'assessore Filippo Bedini, soddisfatto per l'esito dell'ordinanza che ha portato alla ristrutturazione dell'edificio privato

PISA — "Ci sono volute un po’ di insistenza e un’ordinanza per intimare ai proprietari del fondo di fianco alla chiesa di San Michele in Borgo di ripristinare le condizioni minime di decoro del piccolo immobile. Adesso, finalmente, i lavori sono partiti". Queste le parole di soddisfazione che il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha affidato ai social per condividerle con i pisani, riguardo al cantiere privato appena partito in Borgo Stretto.

"Non si può tollerare - ha aggiunto il primo cittadino - che in pieno centro storico, in mezzo a Borgo Stretto, di fianco a un edificio sacro di pregevole valore architettonico, faccia bella mostra di sé un fondo da anni in stato di abbandono. Con un po’ di attenzione e molta volontà cerchiamo ogni giorno di migliorare Pisa!"

Parole di soddisfazione anche dall'assessore comunale per vigilanza e cura ambientale urbana partecipata, Filippo Bedini: "Una notizia tanto attesa e un altro piccolo grande regalo di Natale per chi ama Pisa!"