Carabinieri, Boracchia comandante provinciale

Il Colonnello subentra a Izzo alla guida provinciale dei Carabinieri e incontra subito le autorità locali pisane per un primo contatto

PISA — Cambio al vertice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa. Il Colonnello Ivan Boracchia ha assunto l’incarico di Comandante Provinciale, subentrando al Colonnello Mauro Izzo, destinato a Roma per un nuovo incarico presso il Comando delle Scuole dell’Arma dei Carabinieri.

Appena insediato, Boracchia ha incontrato il Prefetto e le principali autorità cittadine, ribadendo "l’importanza della collaborazione istituzionale sul territorio". Cinquantenne, originario della Sicilia, arriva a Pisa dopo due anni alla guida del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Palermo.

La sua carriera è stata segnata da incarichi di rilievo in diverse aree del Paese: dal Reparto Territoriale di Gela al XII Reggimento Carabinieri Sicilia, dalla direzione del Nucleo Operativo di Messina Centro alla guida del Nucleo Radiomobile e del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Messina. Ha inoltre ricoperto il ruolo di caposezione alla Direzione Investigativa Antimafia di Agrigento, distinguendosi per il lavoro nel contrasto alla criminalità organizzata.

Boracchia ha comandato anche le Compagnie Carabinieri di Gorizia e Gioia Tauro, esperienze che hanno contribuito a consolidare la sua capacità di leadership e di gestione del territorio