sabato 20 dicembre 2025
Pisa, la carica dei tifosi all'AC Hotel
Pisa Sporting Club sabato 20 dicembre 2025 ore 14:37

Pisa, la carica dei tifosi all’AC Hotel

La squadra arrivata alle 13.22. Dopo pranzo il passaggio tra i sostenitori e la partenza in pullman verso l’aeroporto per la Sardegna



PISA — Il Pisa ha lasciato la città con una spinta in più. Prima della partenza per Cagliari, un gruppo numeroso di tifosi si è ritrovato all’AC Hotel per salutare e sostenere la squadra.

I nerazzurri sono arrivati alle 13.22. Fuori dall’hotel c’era già gente da circa un’ora, in attesa. Poi, dopo pranzo, il momento della partenza: giocatori e staff hanno attraversato due ali di folla e hanno raggiunto il pullman. Da lì il trasferimento verso l’aeroporto e il volo per la Sardegna.

Il clima attorno alla squadra resta quello delle giornate delicate. Cagliari-Pisa vale tanto per la classifica, perché il margine è sottile e il rischio è perdere contatto da chi lotta nello stesso blocco. Non è l’ultima partita della stagione, ma è una tappa che può fare differenza, soprattutto in questa fase.

Sul fondo c’è anche il tema mercato. Le voci si moltiplicano, ma la linea del club non cambia: si guarda soprattutto all’estero e l’idea è inserire a gennaio tre, magari quattro rinforzi già pronti. E, almeno per ora, non c’è la volontà di toccare i giocatori più importanti: Tramoni e Touré non sono sul mercato adesso. Se mai, se ne riparlerà a fine campionato.

La giornata dell’AC Hotel, intanto, ha detto una cosa semplice. A Cagliari il Pisa non andrà da solo. Anche questo, in certi momenti, può fare la differenza.

Michele Bufalino
