Carenza assistenti sociali, l'allarme Cub

La denuncia al prefetto e alla Regione, "Servizi a rischio, organico dimezzato rispetto ai parametri di legge". In servizio solo 28 unità su 40 previste

PISA — La Cub Pubblico Impiego ha lanciato un appello alle istituzioni per segnalare la grave situazione in cui si trovano i servizi sociali nella zona pisana. Il sindacato ha scritto al prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro, al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e all’assessora regionale alle Politiche sociali Serena Spinelli, chiedendo un intervento immediato per risolvere il problema della carenza di personale.

Secondo quanto riportato nella nota, al momento risultano in organico solo 28 assistenti sociali su un fabbisogno minimo di 40, cifra necessaria per rispettare il rapporto di un operatore ogni 5000 abitanti e poter accedere ai rimborsi ministeriali previsti dalla normativa. Le dimissioni avvenute negli ultimi tre anni non sarebbero mai state sostituite in modo adeguato, generando un turnover stimato in circa 30 unità. Delle 29 attualmente in pianta, sette sono in maternità e non risultano sostituite.

“Di 40 dipendenti previsti a norma di legge oggi siamo a poco più della metà di questa cifra in servizio”, si legge nel documento. “Sono quindi a rischio non solo i servizi erogati, ma anche il corretto svolgimento di tutte le attività previste”. La Cub sottolinea che 22 unità si trovano a operare su nove comuni del territorio, con forti criticità organizzative. “Questo ci sembra un autentico paradosso se comprendiamo anche le competenze zonali richieste”.

La sigla sindacale ha chiesto un confronto con i consiglieri comunali e ha chiesto che venga salvaguardata la professionalità degli operatori in servizio. “I servizi per il cittadino di cui parliamo sono rivolti alla fascia più fragile della popolazione, che rischia in termini di continuità, erogazione e rispetto delle tempistiche adeguate”, si legge ancora nella nota firmata dalla sezione pisana della Cub