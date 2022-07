Carrozze con cavalli, il Tar sospende l'ordinanza

Il tribunale amministrativo accoglie il ricorso e sospende l'atto del Comune che ne vietava la circolazione nelle ore più calde

PISA — Il Tar ha sospeso l'ordinanza del Comune di Pisa che fermava, nelle ore più calde (dalle 11,30 alle 16,30) il transito delle carrozze trainate da cavalli e, più in generale, delle vetture pubbliche a trazione animale.

L'entrata in vigore del provvedimento era stata annunciata lo scorso 29 Giugno dal sindaco di Pisa Michele Conti, a pochi giorni dalle proteste in piazza del Duomo di alcuni animalisti. In base all'ordinanza, il divieto sarebbe dovuto restate in vigore fino al 15 Settembre.

"Il provvedimento impugnato - si legge nell'atto del Tar- pur essendo diretto a inibire la circolazione delle carrozze a cavallo 'in presenza di ondate di calore di particolare intensità' non indica come classificarle e quando queste ricorrano, limitandosi a introdurre un divieto generico per tutto il periodo dal 29 Giugno al 15 Settembre e dalle 11.30 alle 16.30". Il Tar fissa poi al 19 Ottobre la trattazione di merito del ricorso.

Alla decisione del Tar ha fatto seguito la reazione dell'Associazione Animalisti Italiani: "Il tribunale amministrativo della Toscana accoglie la richiesta dei vetturini di sospendere l'ordinanza del Comune, cancellando per l'estate gli orari di blocco imposti dall'amministrazione comunale, grazie alle proteste animaliste. Nei giorni scorsi - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione- avevamo incontrato anche il sindaco Conti. Adesso la sentenza del Tar annulla ogni tentativo di salvaguardare il benessere dei cavalli. Intanto, ci stiamo riorganizzando per mettere in campo nuove iniziative di sensibilizzazione in vista della manifestazione dell’8 Ottobre in piazza dell’Arcivescovado a Pisa per l'abolizione delle carrozze a trazione animale".