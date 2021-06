Il Ccn chiede di pedonalizzare piazza Belvedere

Riqualificazione, programmazione ed eventi al centro di un incontro con l'assessore al commercio e al turismo Paolo Pesciatini

PISA — Riqualificazione, programmazione di eventi fino al progetto sperimentale di pedonalizzare Piazza Belvedere, sono stati alcuni degli argomenti al centro di un incontro tra l’assessore Paolo Pesciatini e la nuova presidente del Centro commerciale naturale di Tirrenia Valentina Noccioli, accompagnata dal presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord Luigi Micheletti, dal responsabile Simone Romoli e dal presidente Litorale Alessandro Cordoni.

“E’ stata un'occasione importante – ha commentato la presidente del Centro commerciale naturale di Tirrenia – per affrontare alcune questioni che porterebbero vantaggi in vista di una stagione estiva che sta entrando nel vivo. Come prima cosa abbiamo chiesto all’amministrazione comunale un potenziamento dell’illuminazione pubblica soprattutto nelle piazze centrali, illuminazione che adesso non sembra consona ad una località turistica soprattutto balneare”.

Altro tema sollevato da Valentina Noccioli, quello della pedonalizzazione di piazza Belvedere. “Stiamo parlando - sottolinea la presidente- di una piazza che l’anno scorso ha subito un importante progetto di riqualificazione da parte del Comune. Progetto che secondo noi sarebbe ancor più valorizzato dalla sperimentazione di una pedonalizzazione, in giorni e fasce orarie da concordare, creando una continuità di passeggio con la terrazza. In questa direzione sarebbe importante anche un intervento sulla pineta adiacente per renderla ancora più attrattiva”.

Sul tavolo della discussione anche la necessità urgente di attivare il servizio gratuito di bus navetta per il litorale. “Riteniamo fondamentale in ottica di promozione turistica far partire questo servizio – aggiunge Alessandro Cordoni -. Un servizio che rende davvero unico il litorale visto che, senza utilizzare i propri mezzi, è possibile spostarsi tranquillamente tra Calambrone e Marina”.

“Con il nuovo direttivo del Ccn di Tirrenia- conclude Micheletti- siamo partiti subito con l'obiettivo di ottenere grandi risultati. All’assessore Pesciatini abbiamo anticipato anche la volontà di dar vita a una serie di progetti di promozione di Tirrenia da integrare nel calendario di Marenia”.