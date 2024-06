Classifica del Ministero, Aoup prima in Toscana

Quinta in Italia e dietro soltanto a quattro ospedali del Nord: nel 2022, su oltre 50mila ricoveri, il 15% ha riguardato pazienti non toscani

PISA — Nella graduatoria stilata direttamente dal Ministero della Sanità, al quinto posto in tutta Italia e al primo per quanto riguarda la Toscana, c'è l'Azienda ospedaliero universitaria pisana. Dietro soltanto a quattro ospedali del Nord, di cui tre a Milano, l'Aoup ha ottenuto un piazzamento prestigioso sulla base delle schede di dimissione 2022, con il calcolo dei punteggi che ha incrociato la complessità dei casi trattati e anche l'attrattività extraregionale.

Con i ricoveri che, a livello nazionale, sono tornati ai livelli pre Covid nel 2022, ovvero circa 8 milioni, in Aoup la mobilità ospedaliera maggiore si è confermata provenire dalle regioni del Sud Italia, con l'eccezione della Liguria. Su un totale di oltre 50mila ricorveri medici e chirurgici, dei quali quasi l'85% di pazienti provenienti dalla Toscana, il resto riguarda pazienti che provengono da altre parti d'Italia, soprattutto per la Endocrinochirurgia.

Nel dettaglio, i pazienti arrivano perlopiù dalla Liguria, (1.415), dalla Puglia (937), dalla Campania (879), dalla Sicilia (789) e dalla Calabria (691). Seguono ovviamente pazienti da tutte le altre regioni d’Italia e per tutte le specialistiche mediche e chirurgiche, ma con numeri inferiori. Sempre nel 2022 l'indice di attrattività delle singole Unità operative è stato, citando soltanto i primi posti, del 30,77% per l'Endocrinochirurgia, del 6,1% per l'Endocrinologia, del 5% per la Terapia medico-nucleare endocrino-oncologica e del 4,7% per la Psichiatria.

Infine, sempre nel 2022, su 6.651 ricoveri ad alta complessità, compresi i pazienti toscani, quasi l'11% sono provenienti da fuori regione, afferenti soprattutto al Dipartimento Chirurgia e Medicina endocrino metabolica e dei trapianti, al Dipartimento Cardiotoracovascolare e al Dipartimento di Chirurgia addominale e Urologia.