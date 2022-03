Colpita e strattonata cade giù dalle scale

Il marito della donna, trasportata in ospedale dal 118, è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale

PISA — Al culmine di una lite, nel cuore della notte, avrebbe strattonato e colpito la moglie facendola cadere dalle scale. Per questo la polizia ha arrestato nel Pisano un uomo di 31 anni, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia.

Sul posto sono intervenuti polizia e 118. La donna, in buone condizioni di salute, è stata portata in ospedale per le cure del caso e sono state attivate le procedure relative al Codice rosso a tutela delle vittime di violenza.

Gli agenti, non senza difficoltà, sono riusciti a riportare l'uomo alla calma per poi accompagnarlo negli uffici della questura. Al termine dei primi accertamenti, i poliziotti hanno avvisato il pubblico ministero di turno e arrestato l'uomo che, già in passato, si sarebbe reso protagonista di maltrattamenti nei confronti della donna.

Per lui l'accusa è di maltrattamenti in famiglia e di resistenza a pubblico ufficiale.