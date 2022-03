Lui la minaccia e scatta il codice rosa

Papa Francesco: «La guerra è una pazzia, fermatevi per favore»

Intervento da parte dei poliziotti per una lite familiare, con conseguente attivazione del codice rosa per una donna. Indaga la Questura

SAN GIULIANO TERME — Nel pieno della notte, una volante della Questura è intervenuta per una lite familiare con la successiva attivazione del codice rosa, l'identificativo per l'attivazione dell'accesso immediato al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza.



Secondo la ricostruzione della donna, questa avrebbe avuto una lite con il marito, che dopo una domanda avrebbe reagito minacciandola con un martello, senza colpirla. L'uomo si è poi allontanato.



A seguito di richiesta di aiuto al 118 da parte dei poliziotti intervenuti, la donna è stata trasportata a Cisanello e, successivamente, affidata insieme ai figli minori ad una struttura protetta.



La sezione specializzata per i reati contro la persona della squadra mobile sta portando avanti le indagini del caso.