Vuole rapinarla ma lei urla e lo fa scappare

Un uomo intima alla cassiera di farsi dare i soldi puntandole una pistola. Lei urla e lo costringe alla fuga. In corso le indagini della Questura

SAN GIULIANO TERME — A Ghezzano, in un supermercato di via Lorenzo il Magnifico, un malintenzionato ha tentato di farsi consegnare l'incasso da una dipendente, senza però riuscirsi. La donna, infatti, ha urlato e attirato l'attenzione della clientela, costringendo l'uomo alla fuga.



Secondo quanto riportato dalla dipendente alla volante della Questura intervenuta immediatamente sul posto, l'uomo, con un casco bianco e un passamontagna, presumibilmente italiano, impugnava una pistola, intimandole di aprire la cassa. Resta da capire, però, se si trattasse di una vera arma o di una pistola giocattolo.



Di fronte al rifiuto, l'uomo ha insistito, ma la donna, urlando, ha richiamato l'attenzione dei clienti presenti nel supermercato. A quel punto, l'uomo ha preferito scappare.



Sul posto, inoltre, è giunta la polizia scientifica per svolgere tutti i rilievi del caso. Le indagini in corso sono portate avanti dalla sezione antirapina della squadra mobile della Questura.