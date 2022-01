Minore rapinato da coetanei alla fermata del bus

Sotto minaccia ha consegnato soldi e biglietto dell'autobus. Assistito dalla polizia, dopo poco ha visto e segnalato uno dei due rapinatori

PISA — Brutta avventura per un minorenne che ieri, attorno alle 14, mentre si trovava alla fermata dell'autobus in zona stazione è stato avvicinato da due coetanei che, minacciandolo, si sono fatti consegnare soldi e biglietto del bus. Richiesto l'intervento della polizia, il minore è stato fatto salire sulla Volante e portato in Questura. Durante il tragitto, però, lo stesso ha scorto e indicato agli agenti uno dei due giovani che poco prima lo avevano minacciato e rapinato.

Fermato e portato in Questura, è stato identificato per un 16enne di Pisa, incensurato, che avrebbe fatto esplicite ammissioni sulla dinamica della rapina e sulla identità del complice. Per questo è stato denunciato per rapina in concorso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze ed affidato alla madre.

Anche la vittima della rapina è stato affidato al padre, nel frattempo arrivato negli uffici della Questura.