Un corso per formare i manager della sostenibilità

Seconda edizione per “Sustainability Manager”: Open Day il 10 luglio all’Auditorium Sesta Porta. Macri, "Segnale importante"

PISA — Dopo il successo del primo anno, l’ITS Academy Energia Ambiente e Sostenibilità conferma la sua presenza a Pisa con la seconda edizione del corso post diploma “Sustainability Manager PI25”. L’Open Day si terrà giovedì 10 luglio 2025 alle ore 17.00, presso l’Auditorium Sesta Porta in via Cesare Battisti 53.

L’attivazione del corso, anche per l’anno formativo 2025-2027, conferma l’interesse crescente del territorio per una formazione tecnica di alta qualità in ambito sostenibilità ambientale e transizione ecologica. Il percorso, completamente gratuito, è finanziato dal PR Toscana FSE+ 2021-2027 e fa parte di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

È rivolto a diplomati fino a 35 anni che desiderano entrare da protagonisti nel mondo della green economy. Il programma forma figure professionali capaci di operare nella rendicontazione ESG, nell’economia circolare, nei bilanci ambientali e nella comunicazione green. L’approccio è fortemente pratico: oltre alle docenze di esperti del settore, sono previste attività laboratoriali e uno stage in azienda durante il secondo anno, per garantire un apprendimento immersivo e orientato al lavoro.

“La conferma del corso a Pisa rappresenta per noi un segnale importante – ha dichiarato il presidente dell’ITS, Francesco Macrì –. Significa che il modello ITS funziona anche qui: un modello formativo dinamico, progettato insieme alle imprese e in grado di rispondere con efficacia ai bisogni reali del mondo del lavoro. L’ITS non è una scuola tradizionale: è un ecosistema dove studenti, aziende e territori crescono insieme. La sostenibilità ha bisogno di competenze concrete, e noi siamo pronti a formarle.”