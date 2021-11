"A rischio anni di duro lavoro e investimenti"

Sindacato Fiba sul piede di guerra dopo la sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari: "Migliaia di famiglie nella disperazione"

PISA — Il Consiglio di Stato, riunito in udienza plenaria, ha deciso che le concessioni balneari attualmente in vigore non potranno essere prorogate oltre il 31 Dicembre 2023, comprese quelle che avrebbero dovuto scadere dieci anni dopo, nel 2033.

Non ci sta Fiba Toscana Nord. Il sindacato dei balneari di Confesercenti, per mezzo del suo presidente Gianluca Tiozzo, lancia un appello al Governo affinché "Ponga rimedio ad un provvedimento assurdo del Consiglio di Stato"

“La sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni demaniali degli stabilimenti balneari - interviene Tiozzo- ha gettato nella disperazione migliaia di famiglie che adesso vedono a rischio anni di duro lavoro e soprattutto di investimenti. Una sentenza durissima anche nei toni che addirittura vorrebbe dettare l’agenda del Parlamento sulle future decisioni. Chiediamo alla politica di impegnarsi concretamente per salvaguardare una parte importantissima dell’economia nazionale ed il lavoro di migliaia di famiglie”.