Al via corsi professionalizzanti gratuiti

Venerdì Open Day ad Aforisma per "Accendi il tuo talento". L'assessore Porcaro, "Una porta aperta verso nuovi sbocchi professionali"

PISA — Venerdì 17 gennaio il centro di formazione Aforisma apre le sue porte per presentare la nuova proposta 'Accendi il tuo talento', dedicata a ragazze e ragazzi tra i 18 ed i 35 anni: appuntamento alle 16 presso il centro I Cappuccini a San Giusto.

"‘Accendi il tuo talento’ non è solo un’opportunità formativa, ma una vera e propria porta aperta verso nuovi sbocchi professionali – dichiara l’assessore alle politiche attive del lavoro del Comune di Pisa Gabriella Porcaro – Grazie alla sinergia con le aziende e agli strumenti di orientamento e supporto attivo, i partecipanti avranno la possibilità di essere accompagnati nel loro percorso di inserimento nel mondo del lavoro potendo altresì acquisire competenze per poter soddisfare le nuove richieste di impiego provenienti dalle piccole medie imprese presenti sul nostro territorio. Investire in formazione e sviluppo delle competenze significa, infatti, non solo accrescere il valore dei singoli, ma contribuire a costruire una comunità più forte e competitiva. La nostra amministrazione ha fortemente voluto partecipare al bando regionale "Talenti in azione" con l'obiettivo di garantire ai giovani dai 18 ai 35 anni opportunità concrete di formazione e di inserimento nel mondo del lavoro e per questo auspichiamo che tutti i cittadini colgano questa opportunità, partecipando all'open day del 17 gennaio iscrivendosi ai vari moduli formativi offerti, per dare una svolta alla propria vita professionale e affrontare con maggiore consapevolezza le sfide del futuro. Siamo convinti che investire sui talenti sia fondamentale per uno sviluppo economico e sociale sostenibile della nostra città".

"Una grande opportunità per inserirsi in un percorso di formazione a tutto tondo con alta probabilità di inserimento grazie al forte collegamento con le realtà del territorio: imprese artigianali, commerciali, tecnologiche, cooperative" spiega la presidente di Aforisma Grazia Ambrosino.

I corsi ed i settori lavorativi spaziano da marketing e comunicazione a logistica e gestione digitale, dalle professioni innovative alla cura della persona, e poi ancora commercio, turismo, manutenzione del verde, professioni manuali. Il tutto è interamente gratuito, il progetto si è infatti aggiudicato il finanziamento della Regione Toscana con risorse a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027, e sono inseriti nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.