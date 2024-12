Garante degli anziani, scelto Antonio Schena

Ex sindacalista, assessore e direttore di Confcommercio, è il nuovo punto di riferimento della popolazione over del comune di Pisa

PISA — Il nuovo garante dei diritti delle persone anziane per il Comune di Pisa è Antonio Schena, nominato con atto del sindaco Michele Conti a seguito del bando pubblicato a Ottobre scorso per individuare la figura di riferimento per la tutela degli anziani.

"Un passo fondamentale per la nostra amministrazione per garantire la tutela e il rispetto dei diritti delle persone anziane della nostra comunità - ha commentato Gabriella Porcaro, assessora alle Pari opportunità - Antonio Schena ha tutti i requisiti per ricoprire questo importante e delicato ruolo, avendo maturato significative esperienze sia in ambito politico, che in campo sociale, prendendo parte alla vita di associazioni culturali e sociali fondate per la promozione e la tutela dei diritti sociali delle persone".

Laureato in Scienze politiche all’Università di Pisa, Schena ha svolto molteplici esperienze lavorative nel mondo del sindacato, delle istituzioni e delle associazioni di categoria. È stato funzionario alla Cisl regionale di Firenze, come responsabile del servizio generale della Commissione di vigilanza presso il Consiglio Regione Toscana e come funzionario dell’Inpdap di Pisa. Quindi, è stato direttore della Confcommercio di Pisa e successivamente collaboratore sindacale della Cna Pisa. In politica, invece, dal 1980 al 1989 è stato consigliere comunale, mentre dal 1990 al 1994 è stato assessore.

"Per tutti questi motivi riteniamo che sia la persona più adatta a ricoprire l’incarico - ha aggiunto Porcaro - avrà il compito di monitorare la qualità dei servizi a loro dedicati, promuovere iniziative per combattere la solitudine e l’emarginazione, e fungere da punto di riferimento per tutti coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Sarà anche un interlocutore istituzionale importante che si preoccuperà di risolvere eventuali criticità, con particolare attenzione a tutte le problematiche legate all’accesso ai servizi sanitari, sociali ed economici".

"È un ruolo impegnativo che riguarda un settore molto importante della nostra società: gli anziani sono ormai la parte più numerosa della popolazione - ha concluso Schena - come comunità dobbiamo favorire e stimolare ogni possibile azione a tutti i livelli affinché essere anziani oggi non significhi essere degli scarti o posti ai margini nei rapporti sociali ed economici. Anzi, gli anziani, che sono oggi l’asse portante della società, danno un contributo fondamentale alle famiglie che hanno sempre meno tempo per gestire i figli svolgendo un ruolo sociale di primaria importanza".