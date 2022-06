Covid, 27 nuovi contagi in provincia di Pisa

A fronte dei pochi tamponi processati vista la giornata festiva, nelle ultime 24 ore sono meno di 30 le nuove positività accertate nel Pisano

PISA — Sono 27 le nuove positività al coronavirus rilevate in provincia di Pisa nell'arco delle ultime 24 ore. Di seguito la loro ripartizione per Comune, per primi quelli con più "casi Covid" in rapporto alla popolazione residente.

Peccioli 1, Volterra 2, Buti 1, Vecchiano 2, Calci 1, Pisa 13, Ponsacco 2, Casciana Terme Lari 1, Castelfranco di Sotto 1, San Giuliano Terme 2, Cascina 1.

In Toscana, sempre nelle ultime 24 ore, sono stati accertati complessivamente 307 nuovi casi di positività al virus.