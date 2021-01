Covid, Malacarne, "La qualità dell'assistenza"

#IoApro, la cena (con 90 clienti) nel ristorante milanese: «La pandemia non è come ce la raccontano»

Il notissimo medico pisano pone la riflessione sulla base dell'esperienza vissuta nella terapia intensiva Covid che ha in gestione dall'ottobre scorso

PISA — "Nella Terapia Intensiva Covid che ho in gestione dal 26 ottobre scorso, sono stati ricoverati in 2 mesi 56 malati, tra intensivi e sub-intensivi: 8 sono morti durante il ricovero, e altri 8 sono ancora ricoverati in reparti intensivi, ancora quindi in “prognosi riservata”. Abbiamo lavorato, e stiamo lavorando, bene o male?"

La domanda è posta da Paolo Malacarne, il noto medico pisano, primario del reparto di rianimazione, che più volte ( vedi articoli correlati ), durante questi mesi è intervenuto pubblicamente sulla questione della gestione dei pazienti Covid e che ha aperto la strada, recentemente, alle visite dei parenti all'interno del reparto di terapia intensiva da lui diretto.

Malacarne oggi pone sul piatto "La questione della qualità della assistenza tra autoreferenzialità e valutazione oggettiva", domandando:"Se quegli 8 malati morti fossero stati ricoverati in un’altra Terapia intensiva, a Pisa o fuori Pisa, sarebbero potuti uscire vivi ? Sono due semplici domande che noi sanitari ci poniamo, che i malati e i familiari quasi mai ci fanno esplicitamente ma che certamente ogni giorno si pongono, che ad oggi molto raramente i Politici e quasi mai i nostri Amministratori (purtroppo ) ci pongono. Sono due domande alle quali possiamo rispondere in 2 modi, radicalmente opposti", dice ancora il primario".

"La prima è la autoreferenzialità: “noi siamo bravi e facciamo bene, lo sanno tutti”. La seconda è la valutazione e misurazione oggettiva della qualità della assistenza che viene erogata, fatta attraverso numerosi strumenti e modalità ormai da tempo conosciuti e facilmente applicabili ( se c’è la volontà di farlo….), in particolare in Terapia Intensiva. Studiare e misurare quello che abbiamo fatto e che facciamo per capire se e dove stiamo sbagliando, e da questo cambiare quello che non và, per migliorare".

Malacarne, che alle ultime elezioni regionali, è stato candidato per Sinistra Civica Ecologista, entra ancor più nel dettaglio politico:"Gavino Maciocco, medico esperto di sanità territoriale, partendo dalla constatazione del fatto che in Italia siamo ai primi posti per mortalità da Covid 19, ha recentemente proposto, durante la Conferenza Programmatica di Sinistra Civica Ecologista dello scorso 19 Dicembre, una indagine campionaria sulla mortalità da Covid, (morti evitabili ?) con l’obiettivo di avanzare proposte di miglioramento e correzioni necessarie. Non fare questa indagine valutativa, sia in generale per l’intero mondo sanitario che ha ruotato e ruota attorno al Covid , sia in particolare nel micromondo delle Terapie Intensive, significherebbe aver paura della verità dei dati e temere la verità dei fatti, significherebbe non voler cambiare, significherebbe la “autoreferenzialità”

Ma qualcosa di buono nella Sanità Toscana anche in questo campo si stà muovendo: l’Assessorato Regionale alla Sanità, a mia conoscenza il primo in Italia, stà programmando la rapida costituzione di un gruppo di lavoro proprio con il compito di studiare le migliori modalità per una valutazione oggettiva della qualità della assistenza erogata nelle Terapie Intensive Toscane che hanno avuto e hanno ricoverati malati Covid: criteri di valutazione oggettivi che ci permetteranno, a partire dalla risposta a quelle due semplici domande iniziali, di migliorare dove abbiamo sbagliato e sbagliamo e assicurare ai nostri malati una sanità di qualità: sempre che, quando i dati saranno chiari e trasparenti, la volontà Politica di cambiare quello che non và prevalga sulla nostra “autoreferenzialità” che è sempre dietro l’angolo."