Darsena Europa, "Compensazioni sono autogol"

Auletta convinto delle mancanze del progetto: "Poco chiaro, servono approfondimenti e una strategia complessiva per il litorale pisano"

PISA — "Mentre Giani esulta e l'amministrazione chiede compensazioni, noi ribadiamo la totale contrarietà a un'opera faraonica a spaventoso costo pubblico". Il commento di Ciccio Auletta, capogruppo di Diritti in Comune, è lapidario, dopo l'illustrazione dell’ultimo studio commissionato dal Comune sugli impatti della Darsena Europa sul litorale pisano.

"L'amministrazione comunale stessa aveva deciso alla fine di esprimersi contro il progetto per il mancato approfondimento sulle conseguenze ambientali: cosa è cambiato perché il Comune accetti e addirittura proponga una compensazione? - ha domandato - Da quanto abbiamo potuto ascoltare, sembrerebbe sufficiente accumulare sabbia in un’area strategica in mare e lasciare poi che le correnti marine la spostino naturalmente. Questo impedirebbe a lungo l’erosione causata dalla Darsena Europa e, da quanto ci hanno detto gli uffici, si potrebbero salvare anche gli ecosistemi marini".

Un'ipotesi che, però, lascia perplesso Auletta. "Quanta debba essere la sabbia da accumulare e da dove dovrebbe essere presa non è ancora chiaro: e se poi risultasse che non c’è sufficiente sabbia della giusta qualità facilmente a disposizione? - ha aggiunto - I ripascimenti che si pensava di fare inizialmente non sono possibili proprio per questo motivo. Senza contare che Legambiente e La città ecologica hanno già messo in discussione l’adeguatezza dei volumi di sabbia proposti nello studio del Comune".

"Inoltre, lo studio di cui abbiamo discusso è stato svolto prima delle violente mareggiate di Novembre e Dicembre: eventi così eccezionali da rompere le attrezzature che ne dovevano misurarne la portata e che potrebbero riproporsi - ha proseguito Auletta - crediamo quindi che sia giusto chiedere un tavolo regionale per mettere a sistema una strategia complessiva per il litorale pisano e per la costa toscana".

"Il progetto della Darsena Europa è stato portato avanti sinora ignorando del tutto questa necessità - ha concluso - proporre compensazioni a qualcosa che è stato pensato in modo sbagliato e inadeguato, che andrebbe con sicurezza a vantaggio di un solo investitore privato, è come fare un autogol. Chiediamo che questa Giunta non accetti il gioco al ribasso".