"Decine di migliaia di pini a rischio"

A preoccupare Fedagripesca Toscana è la presenza della cocciniglia tartaruga: "L’aggressione è ormai disseminata a Marina di Pisa e Tirrenia"

PISA — Fabrizio Tistarelli, presidente di Fedagripesca Toscana, ha lanciato un allarme a causa dell’attacco della cocciniglia tartaruga nei confronti dei pini domestici di Tirrenia e Marina di Pisa.

Sono a rischio decine di migliaia di esemplari e per evitare che la malattia si trasmetta fino alla Versilia attraverso il parco di San Rossore propone di introdurre quanto prima il parassitoide della cocciniglia.

“La situazione appare gravissima. In primis – ha osservato Tistarelli – perché questa zona rischia di perdere l’intero patrimonio pinicolo che la caratterizza, oltre alla produzione stessa dei pinoli. Il danno che questa specie aliena sta provocando all’intero ecosistema, inoltre, è gigantesco. La questione riguarda sia l’ambito delle abitazioni private, dove chi può dispone trattamenti endoterapici, che le aree pubbliche. Qui la regione sta intervenendo tempestivamente sui focolai, ma i trattamenti in corso potrebbero non essere sufficienti a contenere l’avanzata dell’insetto”.

“L’intera pineta di questo territorio è a rischio – ha concluso Fabrizio Tistarelli –. In questa fase è fondamentale contenere la minaccia, evitando di trasportare materiale infetto in zone limitrofe. Non è possibile, secondo il nostro punto di vista, procedere con un trattamento a tappeto, perché andrebbe a distruggere la microfauna esistente”.