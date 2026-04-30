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Cronaca Giovedì 30 Aprile 2026 ore 19:51

Disagi anche al Galilei per l'incendio del Faeta

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Limitazioni operative temporanee per garantire sicurezza e interventi. Possibili disagi su arrivi e partenze, passeggeri invitati a verificare voli



PISA — L’incendio in corso nell’area del Monte Faeta ha effetti anche sul traffico aereo. Toscana Aeroporti ha comunicato che le operazioni di volo all’aeroporto di Pisa potrebbero subire rallentamenti e possibili ritardi, sia in arrivo sia in partenza.

La situazione è legata alle decisioni delle autorità competenti, che hanno disposto limitazioni operative temporanee per garantire la sicurezza delle attività aeroportuali e permettere l’intervento dei mezzi antincendio impegnati nello spegnimento del rogo.

Il gestore aeroportuale ha fatto sapere che seguiranno aggiornamenti in base all’evoluzione dell’incendio e alle condizioni meteo. Nel frattempo resta attivo il coordinamento con tutti gli enti coinvolti nella gestione dell’emergenza.

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