Dumarey, corteo in città contro i 35 licenziamenti

Manifestazione da Palazzo Gambacorti alla Prefettura. La Cisl, "Revocare gli esuberi e garantire il futuro dello stabilimento".

PISA — Corteo per le vie di Pisa a sostegno della vertenza Dumarey. La manifestazione, organizzata per protestare contro i 35 licenziamenti annunciati nel reparto Steff Leasing, è partita da Palazzo Gambacorti e si è conclusa davanti alla Prefettura, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, della politica e dei lavoratori.

"Siamo oggi di fronte ad una situazione inaccettabile: il licenziamento di 35 lavoratori di Steff Leasing", ha detto il segretario della Fim Cisl Pisa, Yari Auli Casucci, denunciando il mancato rispetto degli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali, la Regione Toscana e il Governo. "Ciò che accade oggi, lungi dallo scoraggiarci, ci unisce ancora di più nella battaglia che continueremo a portare avanti con determinazione. Chi è arrivato a Pisa con l'intento di dividerci ha ottenuto l'effetto opposto".

Anche il segretario regionale della Felsa Cisl, Alessio Nasoni, ha chiesto non solo il ritiro dei licenziamenti ma anche garanzie per il futuro dello stabilimento. "Non solo chiediamo di revocare la decisione di allontanare 35 persone dal proprio posto di lavoro, ma vogliamo garanzie anche per i restanti 53 e per l'intero sito. Dietro a questi numeri ci sono persone in carne ed ossa, famiglie, lavoratrici e lavoratori", ha detto.

Sulla stessa linea la segretaria della Cisl Pisa, Giorgia Bumma, che ha sottolineato il valore della partecipazione alla manifestazione. "La presenza dei lavoratori e delle lavoratrici in piazza è un segnale di solidarietà e indica chiaramente che non arretreremo di un centimetro. La Cisl c'è e ci sarà sempre a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici della Dumarey colpite da questi assurdi tagli", ha commentato.