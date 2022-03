Ecco la nuova biglietteria di Autolinee Toscane

Terminati i lavori di restyling, l'azienda di trasporti ha inaugurato i nuovi spazi alla Sesta Porta. Gli orari di apertura

PISA — 6 addetti per oltre 8000 utenti al mese e apertura 7 giorni su 7. Sono i numeri della nuova biglietteria di Autolinee Toscane, inaugurata ieri alla Sesta Porta (in via Cesare Battisti, dove ha sede il terminal bus) dopo i lavori di restyling degli uffici iniziati a Febbraio.

La biglietteria, spiega l'azienda in una nota, sarà in grado di rispondere alle esigenze di due persone ogni 5 minuti per un servizio medio giornaliero di circa 280 persone pari a circa 8.500 utenti al mese.

Presenti al taglio del nastro il presidente di Autolinee Toscane Gianni Bechelli, l’amministratore delegato Jean-Luc Laugaa e il direttore commerciale, marketing e tecnologie Andrea Buonomini.

“Oggi per noi è una bella giornata – ha commentato il presidente Bechelli - perché la presentazione della nuova biglietteria di Pisa segue quella inaugurata qualche settimana fa a Colle Val D’Elsa e precede quelle che apriremo a breve a Firenze, Lucca, Siena, Pistoia, Prato, Massa etc. Pisa e la sua nuova biglietteria di Sesta Porta sono un pezzo di un mosaico più largo che stiamo componendo, inserto dopo inserto, al fine di costruire una vera industria toscana del trasporto pubblico locale su gomma. Un percorso di cui le biglietterie sono parte essenziale quali strumenti di relazione diretta e quotidiana con i nostri clienti-utenti. Un processo non semplice che, nonostante le difficoltà, dal calo passeggeri a causa del Covid all’aumento costi fissi a causa del rincaro dei carburanti, stiamo concretizzando attraverso l’anticipazione al 2022 di investimenti straordinari, originariamente programmati per gli anni successivi. Risorse che stiamo investendo per aumentare sia il patrimonio strumentale, attraverso l’acquisto di nuovi bus, sia il patrimonio umano, attraverso l’assunzione di 200 nuovi autisti”.

“Stiamo investendo 1 milione di euro per tutte le varie biglietterie della Toscana, attraverso una operazione di restyling non banale – spiega l’Ad Laugaa - perché ci permetterà non solo di rimetterle a norma sia per i nostri lavoratori che per i nostri utenti, ma anche perché in questa maniera possiamo offrire servizi più adeguati alle persone in spazi più confortevoli. Sono un biglietto da visita per mostrare quello che sta diventando il trasporto pubblico su bus in Toscana attraverso la costruzione di una vera azienda unica regionale che mette a servizio del trasporto collettivo nuove strutture, nuovi mezzi e nuove strumentazioni”.

La nuova biglietteria - progettata dallo studio di Architettura Modourbano, specializzato nella progettazione di aree e uffici dedicati all’accoglienza del pubblico con soluzioni contemporanee e di design - è stata pensata allo scopo di avere uno spazio non solo funzionale, ma anche più accogliente e confortevole per gli utenti attraverso il restyling di colori, arredamento e attrezzature. In questa occasione Autolinee Toscane ha ricordato Marco Zuttioni, architetto dello studio ModoUrbano, recentemente scomparso.

La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7,20 alle 19,30, con orario continuato. Mentre il sabato e la domenica segue un orario spezzato: dalle 7,20 alle 13 e dalle 14 alle 19,30.

Oltre che in biglietteria, gli abbonamenti possono essere acquistati anche sul sul sito di Autolinee Toscane, tramite App Tabnet e nelle rivendite che espongono il logo Autolinee Toscane. Per far verificare la validità dell'abbonamento, in caso do controlli, basterà esibire il proprio codice fiscale.