Due euro da Pisa al litorale

Accordo tra Comune e Autolinee Toscane sulle tariffe per spostarsi in bus dalla città al litorale. Conti: "Sventato il rischio del caro biglietti"

PISA — Il Comune ha chiuso la trattativa con Autolinee Toscane per la tariffa dei bus che viaggiano da Pisa al litorale.

L'accordo fissa a 2 euro il costo dei biglietti per spostarsi in bus dalla città alle località di Marina di Pisa, Tirreia e Calabrone e viceversa. Lo rende noto il sindaco Michele Conti con un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

"Dal Litorale a Pisa (e viceversa) con il bus a 2 euro. Abbiamo chiuso la trattativa con Autolinee Toscane sventando il rischio del caro biglietto che penalizzava soprattutto i residenti del litorale - scrive il primo cittadino- Domani, infatti, porteremo in Giunta lo schema di convenzione che prevede, a partire dal prossimo 11 Marzo, una tariffa da 2 euro per tutti i cittadini di Calambrone, Tirrenia e Marina di Pisa. L’accordo è migliorativo rispetto al precedente in cui il costo del biglietto variava da Calambrone (2,80), Tirrenia (2,30) o Marina di Pisa (2,00) Impegnando delle risorse comunali abbiamo ottenuto un grande risultato in favore di cittadini e turisti, per un servizio di mobilità efficiente a prezzi ragionevoli per l’utenza".