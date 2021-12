Edificio occupato, blitz in centro storico

I Måneskin tornano sul palco di X Factor come superospiti: il video dell'esibizione

La polizia municipale ha sgomberato un immobile occupato abusivamente. Due denunce per invasione aggravata di edifici pubblici

PISA — La polizia municipale ha sgomberato un immobile del centro storico, che era stato occupato abusivamente. Il blitz, spiega il sindaco Michele Conti in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook, è scattato dopo che gli agenti avevano notato movimenti sospetti attorno a un palazzo di via dell’Occhio.

La polizia municipale ha trovato il portone forzato e due uomini, già noti alle forze dell'ordine, si erano accampati all'interno dell'edificio. Entrambi sono stati quindi denunciati per invasione aggravata di edifici pubblici.

"Un plauso agli agenti della municipale - scrive il sindaco- che proseguono giorno dopo giorno a monitorare tutti gli immobili abbandonati in centro storico raccogliendo le segnalazioni dei cittadini. Un altro modo per contrastare il traffico di stupefacenti e tutelare il decoro urbano in città".