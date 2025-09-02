Evasione su jet e elicotteri, maxi-recupero

A Pisa un'operazione congiunta Dogane-GdF: 15 proprietari scoperti. Sequestrato un elicottero, versati oltre 900mila euro

PISA — Una rete di irregolarità fiscali legate al possesso di aeromobili è stata smascherata in Toscana grazie a un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane di Pisa. Le verifiche hanno riguardato 120 tra aerei ed elicotteri riconducibili a privati e società con base nella regione.

In quindici casi è emersa la mancata corresponsione dell’imposta erariale prevista dalla normativa nazionale. Dodici contribuenti hanno già sanato la propria posizione, facendo recuperare all’Erario circa 167mila euro.

Ma il nodo più rilevante è arrivato da un singolo elicottero, immatricolato fuori dall’Unione Europea ma impiegato oltre i limiti consentiti nei cieli comunitari. Il mezzo, del valore di 4 milioni di euro, è stato sequestrato per contrabbando doganale. Il proprietario ha poi saldato i 740mila euro di Iva evasa, riottenendo la disponibilità del velivolo.

Complessivamente, l’operazione ha permesso di recuperare oltre 900mila euro di tasse.