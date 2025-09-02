Questo sito contribuisce alla audience di 
mercoledì 03 settembre 2025
Lorran è ufficiale Pisa, via alla ripresa degli allenamenti Evasione su jet e elicotteri, maxi-recupero Auletta attacca la Lega e Ciavarrella su Coltano
Cronaca mercoledì 03 settembre 2025 ore 08:30

Evasione su jet e elicotteri, maxi-recupero

A Pisa un'operazione congiunta Dogane-GdF: 15 proprietari scoperti. Sequestrato un elicottero, versati oltre 900mila euro



PISA — Una rete di irregolarità fiscali legate al possesso di aeromobili è stata smascherata in Toscana grazie a un’operazione congiunta tra la Guardia di Finanza e l’Ufficio delle Dogane di Pisa. Le verifiche hanno riguardato 120 tra aerei ed elicotteri riconducibili a privati e società con base nella regione.

In quindici casi è emersa la mancata corresponsione dell’imposta erariale prevista dalla normativa nazionale. Dodici contribuenti hanno già sanato la propria posizione, facendo recuperare all’Erario circa 167mila euro.

Ma il nodo più rilevante è arrivato da un singolo elicottero, immatricolato fuori dall’Unione Europea ma impiegato oltre i limiti consentiti nei cieli comunitari. Il mezzo, del valore di 4 milioni di euro, è stato sequestrato per contrabbando doganale. Il proprietario ha poi saldato i 740mila euro di Iva evasa, riottenendo la disponibilità del velivolo.

Complessivamente, l’operazione ha permesso di recuperare oltre 900mila euro di tasse

Al termine di tutte le operazioni il Pisa ha costruito la sua rosa per la Serie A. Spesi 13,5 milioni, impegnati altri 31 per un totale di 45
