Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 19:50 METEO:PISA20°34°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
Sabato 25 Luglio 2026
Tutti i titoli:
Pisa-Juventus Ng 1-1 FdI, ecco il nuovo coordinamento provinciale Macchi d'argento ai mondiali di scherma Temporali in arrivo e scatta l'allerta arancione
corriere tv
Il robot "muore" sul palco durante la dimostrazione: il video dell'epic fail
Il robot

Politica Sabato 25 Luglio 2026 ore 18:21

FdI, ecco il nuovo coordinamento provinciale

Condividi

Fratelli d’Italia ha presentato la nuova dirigenza del partito. Mini: "Il nostro primo obiettivo tornare in mezzo alla gente"



PISA — Fratelli d’Italia ha presentato la nuova dirigenza del partito di Giorgia Meloni per la provincia di Pisa.

“È stato un congresso importante, partecipato e sentito, con quasi mille presenze - commenta il neoeletto presidente provinciale del partito Fabio Mini -un risultato che dimostra come il popolo di Fratelli d'Italia sappia mobilitarsi quando c’è da costruire il futuro del partito. La provincia di Pisa è probabilmente quella della Toscana con il maggior numero di eletti di Fratelli d'Italia, un dato che conferma la forza e la solidità della nostra classe dirigente e che ci spinge a fare ancora di più".

"Il nostro primo obiettivo è chiaro - prosegue Mini- tornare in mezzo alla gente. Basta restare chiusi nei palazzi; vogliamo essere presenti nei territori, ascoltare i cittadini e dare risposte concrete alle loro esigenze. È questo lo spirito con cui affrontiamo il nuovo corso del partito e le sfide che ci attendono. Per affrontare questo percorso abbiamo costruito una squadra competente e radicata sul territorio. Abbiamo persone come Katiuscia Pace, che guiderà l'organizzazione del partito, come Emanuele Parravicini, che è consigliere di maggioranza del Comune di Casciana Terme e che guiderà gli enti locali e quindi tutti gli eletti, senza dimenticare il vicepresidente del Consiglio Regionale della Toscana, Diego Petrucci, che è risultato nuovamente il primo degli eletti al Congresso con oltre 400 preferenze. Sono certo che, con l'entusiasmo dimostrato dal nostro congresso e con il lavoro della nuova dirigenza, Fratelli d'Italia nella provincia di Pisa saprà affrontare al meglio tutte le sfide dei prossimi anni, continuando a crescere e a rappresentare con forza il territorio e i suoi cittadini".

“Ci avviamo ad aprire una nuova stagione per Fratelli d’Italia - ha detto il consigliere regionale di Fratelli d'Italia Diego Petrucci - una fase che non rinnega affatto il percorso straordinario fatto finora, ma che rinnova e ringiovanisce la nostra azione politica. Essere un grande partito di popolo impone una regola chiara: meno palazzo e più contatto con le persone, così come ci hanno detto chiaramente i nostri iscritti durante il congresso. In questo quadro, i dipartimenti del partito giocano un ruolo fondamentale e strutturale per organizzare il lavoro, offrendo un supporto concreto ai nostri eletti e spalancando le porte a professionisti, mondo del volontariato, dello sport, dell’associazionismo e alle forze vive dei territori. I nostri circoli rappresentano la cintura di trasmissione indispensabile tra il partito e le comunità locali. Fratelli d’Italia dimostra così la sua maturità: un partito strutturato, aperto alla società civile e sempre radicato tra la gente."

I componenti del nuovo coordinamento provinciale:

I membri eletti dal congresso sono Serena Bulleri, Diego Petrucci, Katiuscia Pace (Responsabile Organizzazione e Tesseramento), Giovanni Adilardi, Matteo Bagnoli, Maurizio Nerini, Matteo Becherini, Sonia Boldrini, Serena Sbrana e Christian Nannipieri (membro di diritto).

I membri nominati dal coordinatore sono Simone Ferranti, Emanuele Parravicini (Responsabile Enti Locali), Silvia Rocchi, Raffaele Pasquale e Paolo Cognetti.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Rao è in arrivo e il club lavora anche su Mulattieri, Confente e Zanon, senza fermarsi. Il Palermo insiste per Moreo, Scuffet va verso Venezia.
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Adolfo Santoro

new
Franco Cambi

DISINCANTATO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Pisa Sporting Club

Pisa-Juventus Ng 1-1

Politica

FdI, ecco il nuovo coordinamento provinciale

Sport

Macchi d'argento ai mondiali di scherma

Attualità

Temporali in arrivo e scatta l'allerta arancione