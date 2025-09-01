Questo sito contribuisce alla audience di 
lunedì 01 settembre 2025
Attualità lunedì 01 settembre 2025 ore 18:30

Fine incarico per il dottor Pierucci

L'Asl Toscana Nord Ovest avvisa che il medico di famiglia in servizio a Tirrenia e a Marina di Pisa concluderà il proprio servizio dall'11 Settembre



PISA — Dall'11 Settembre il dottor Alessandro Pierucci, medico di famiglia a Tirrenia e Marina di Pisa, concluderà il proprio incarico.

L’Asl Toscana Nord Ovest ricorda così che è possibile effettuare la scelta o il cambio del proprio medico di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.

Gli utenti possono scegliere di utilizzare i portali https://cambiomedico.sanita.toscana.it/, o Open Toscana, la App Toscana Salute, i Totem PuntoSi, oppure inviare una richiesta per mail ma anche utilizzare il modulo online. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli aperti al pubblico sul territorio.

