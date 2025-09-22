Questo sito contribuisce alla audience di 
martedì 23 settembre 2025
Pisa Sporting Club lunedì 22 settembre 2025 ore 19:04

Pisa-Fiorentina, è il derby dei prezzi alti

Già in oltre 10mila all’Arena, ma la Curva Fiesole diserta la trasferta per protesta contro il costo dei tagliandi, ritenuti troppo alti



PISA — Il conto alla rovescia per Pisa-Fiorentina è già partito, ma fuori dal campo la partita si gioca sul prezzo dei biglietti. A meno di una settimana dal match, fissato per domenica 28 Settembre all’Arena Garibaldi, sono rimasti solo 1.427 tagliandi disponibili, segno di un’attesa altissima per quello che molti considerano il vero derby della Toscana. 

L’assenza degli ultras gigliati è legata ai 45 euro più diritti di prevendita richiesti per il settore ospiti. Un prezzo ritenuto troppo alto e che ha spinto i gruppi organizzati della Fiesole a rendere nota la scelta di disertare lo stadio, invitando anche chi deciderà di entrare a non portare striscioni né bandiere, per dare un segnale netto della contestazione.

Nel frattempo, a Pisa la corsa ai biglietti continua senza sosta. I numeri ufficiali registrati alle 18.30 parlano di 238 tagliandi ancora disponibili in Curva Sud, 785 in Gradinata, 275 in Tribuna Inferiore e 229 in Tribuna Superiore. Esaurita da giorni la Curva Nord.

Lo stesso Giovanni Corrado, durante il Media Day, aveva anticipato che "sarebbe stata una partita da prima fascia", spiegando così la scelta di mantenere gli stessi prezzi già visti contro la Roma.

Michele Bufalino
