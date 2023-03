Fisica del Cnr tra le ricercatrici premiate dalla Farnesina

Lindsay Bassman Oftelie dell'Istituto di Nanoscienze è tra le prime 5 giovani ricercatrici a ricevere il premio "Science, she says"

PISA — La fisica Lindsay Bassman Oftelie, ricercatrice dell'Istituto di Nanoscienze del Crn di Pisa, è tra le prime 5 giovani ricercatrici under 40 premiate dalla Farnesina con il riconoscimento Science, she says, per il loro importante contribuito all'avanzamento in campo di scienza e innovazione.

Istituito dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, il premio è stato assegnato a 5 ricercatrici di altrettante aree del Mondo: Africa e Medioriente, America Centrale e Meridionale, America del Nord, Europa, Asia e Pacifico. La premiazione è avvenuta in occasione della Conferenza delle addette e degli addetti scientifici e spaziali che si è svolta all’università di Padova, alla presenza del ministro Antonio Tajani.

La ricercatrice del Cnr, originaria di New York, è stata premiata per il Nord America. Laureata all'Università di Chicago, ha conseguito il dottorato di ricerca in fisica all'Università della California del sud. Poi è arrivata la prestigiosa borsa di studio Marie Curie, che nel Dicembre scorso l'ha fatta approdare a Pisa per svolgere ricerche sulla termodinamica quantistica utilizzando i computer quantistici del Nest con Michele Campisi, responsabile scientifico del progetto.

Tra i suoi progetti l'Istituto di Nanoscienze (Nano-Cnr) annovera lo sviluppo di "Un nuovo algoritmo per calcolare le energie libere con computer quantistici" e lo sviluppo di "Tecniche di compressione dei circuiti quantistici per modelli fermionici liberi per accelerarne la simulazione con computer quantistici".