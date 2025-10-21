Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 15:37 METEO:PISA13°20°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
martedì 21 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Rollo presenta un esposto alla Corte dei Conti Fine latitanza per un ricercato condannato a 9 anni Emù fugge dal recinto e sfreccia fra gli automobilisti Formazione digitale gratuita con Edvance
corriere tv
La donna operata al cervello a Londra mentre suona il clarinetto
La donna operata al cervello a Londra mentre suona il clarinetto

Attualità martedì 21 ottobre 2025 ore 15:30

Formazione digitale gratuita con Edvance

Condividi

L’Università di Pisa tra i promotori del progetto nazionale: oltre 200 corsi online certificati aperti a tutti, dall’IA alla cybersecurity



PISA — Cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, sostenibilità digitale, management, economia, tecnologie per i beni culturali. Sono solo alcuni dei temi al centro di Edvance, il progetto nazionale di formazione continua che coinvolge anche l’Università di Pisa, offrendo oltre 200 corsi online gratuiti, certificati e accessibili con SPID.

Un’iniziativa che rappresenta un passo avanti nella diffusione della cultura digitale e dell’apprendimento permanente, rendendo la formazione universitaria più aperta e inclusiva. “Vogliamo allargare le possibilità di accesso alla qualità della formazione universitaria per i nostri studenti e per la società civile – ha dichiarato Giovanni Paoletti, Prorettore per la Didattica dell’Università di Pisa – sfruttando le risorse dell’online in modo aperto, flessibile e certificato. Edvance ci aiuta ad abbattere le barriere e i costi, accelerando la diffusione democratica della cultura e delle competenze digitali indispensabili al rinnovamento del sistema Paese.”

Il progetto, coordinato dal Politecnico di Milano e finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR, riunisce 17 università italiane e 4 istituzioni AFAM insieme a partner del mondo produttivo e tecnologico. L’obiettivo è allineare i contenuti formativi alle reali esigenze di imprese e territori, favorendo l’occupabilità e la riqualificazione professionale.

“Ci rivolgiamo a lavoratori, lavoratrici, professionisti, docenti, imprese e Pubblica Amministrazione, oltre che a studenti e studentesse – ha aggiunto Federica Paganelli, referente del progetto per l’Università di Pisa – offrendo percorsi modulabili e certificazioni immediate per favorire l’aggiornamento continuo.”

Ogni corso, fruibile interamente online, rilascia un attestato digitale immediato che può essere inserito nel proprio curriculum o profilo professionale. Un modello formativo ispirato alle migliori esperienze internazionali, da Harvard al MIT, che ora trova casa anche a Pisa.

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Operazione congiunta delle Digos di Pisa, Verona e Trento: perquisizioni e arresti dopo gli scontri del 18 Ottobre in via Piave
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nicola Belcari

new
Franco Cambi

SORRIDENDO

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Politica

Rollo presenta un esposto alla Corte dei Conti

Cronaca

Fine latitanza per un ricercato condannato a 9 anni

Attualità

Emù fugge dal recinto e sfreccia fra gli automobilisti

Attualità

Formazione digitale gratuita con Edvance