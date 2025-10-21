Formazione digitale gratuita con Edvance

L’Università di Pisa tra i promotori del progetto nazionale: oltre 200 corsi online certificati aperti a tutti, dall’IA alla cybersecurity

PISA — Cybersecurity, intelligenza artificiale, analisi dei dati, comunicazione sanitaria, sostenibilità digitale, management, economia, tecnologie per i beni culturali. Sono solo alcuni dei temi al centro di Edvance, il progetto nazionale di formazione continua che coinvolge anche l’Università di Pisa, offrendo oltre 200 corsi online gratuiti, certificati e accessibili con SPID.

Un’iniziativa che rappresenta un passo avanti nella diffusione della cultura digitale e dell’apprendimento permanente, rendendo la formazione universitaria più aperta e inclusiva. “Vogliamo allargare le possibilità di accesso alla qualità della formazione universitaria per i nostri studenti e per la società civile – ha dichiarato Giovanni Paoletti, Prorettore per la Didattica dell’Università di Pisa – sfruttando le risorse dell’online in modo aperto, flessibile e certificato. Edvance ci aiuta ad abbattere le barriere e i costi, accelerando la diffusione democratica della cultura e delle competenze digitali indispensabili al rinnovamento del sistema Paese.”

Il progetto, coordinato dal Politecnico di Milano e finanziato dal MUR nell’ambito del PNRR, riunisce 17 università italiane e 4 istituzioni AFAM insieme a partner del mondo produttivo e tecnologico. L’obiettivo è allineare i contenuti formativi alle reali esigenze di imprese e territori, favorendo l’occupabilità e la riqualificazione professionale.

“Ci rivolgiamo a lavoratori, lavoratrici, professionisti, docenti, imprese e Pubblica Amministrazione, oltre che a studenti e studentesse – ha aggiunto Federica Paganelli, referente del progetto per l’Università di Pisa – offrendo percorsi modulabili e certificazioni immediate per favorire l’aggiornamento continuo.”

Ogni corso, fruibile interamente online, rilascia un attestato digitale immediato che può essere inserito nel proprio curriculum o profilo professionale. Un modello formativo ispirato alle migliori esperienze internazionali, da Harvard al MIT, che ora trova casa anche a Pisa.